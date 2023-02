Tem um HomePod dos mais recentes? Então saiba o que significam as cores no ecrã

O HomePod é um equipamento muito bom, dentro do seu segmento. A Apple projetou as HomePod, a mini e a normal, para darem suporte à plataforma Homekit, através da app Casa e para serem uma coluna de som. Apesar de não ter saído ainda em Portugal, muitos utilizadores importaram o produto e hoje usam-no tirando proveito do muito que oferecem. A dica de hoje é sabermos interpretar as informações que este dispositivo mostra através das cores no ecrã.

O HomePod é antes de tudo uma coluna de som. O seu ecrã no topo comunica o seu estado através de luzes coloridas. Uma luz branca estática e uma luz giratória multicolorida são as duas cores de luz de estado mais comuns. Os utilizadores do HomePod deparar-se-ão ocasionalmente com quatro ou cinco outras animações de luz de estado. Claro, se não souberem o que se trata, não conseguirão interpretar o que pretende o software da coluna.

Vamos então descodificar o que significam as diferentes luzes de status no topo do HomePod (2.ª geração) e do HomePod mini.

Luzes de estado no HomePod (2.ª geração)

As luzes de estado aparecem no topo do HomePod (2.ª geração) e mudam de cor dependendo do que está a fazer no HomePod. Aqui está o que poderá ver:

Luz branca giratória: HomePod está a ligar ou a atualizar o software.

Luz branca estática: HomePod está a reproduzir áudio.

Luz de centrifugação multicolorida: Siri está a ouvir, a pensar, ou a responder.

Luz verde a pulsar: Transferiu uma chamada telefónica para o HomePod.

Luz branca intermitente: Desligue o HomePod da corrente, espere 15 segundos, depois volte a ligá-lo. Se a luz branca intermitente continuar, reinicie o seu HomePod. Se estas etapas não resolverem o seu problema, contacte o apoio da Apple para preparar uma reparação.

Luz vermelha a girar: Está a reiniciar o HomePod.

Luzes de estado no HomePod mini

As luzes de estado aparecem no topo do HomePod mini e mudam de cor dependendo do que se está a fazer no HomePod mini. Aqui está o que poderá ver:

Luz branca giratória: HomePod mini está a ligar ou a atualizar o software.

Luz branca estática: HomePod mini está a reproduzir áudio.

Luz de centrifugação multicolorida: Siri está a ouvir, a pensar, ou a responder.

Luz verde pulsante: Transferiu uma chamada telefónica para o HomePod mini.

Luz laranja intermitente: HomePod mini está ligado a um computador, ou está ligado a um adaptador de corrente que não veio com o HomePod mini e não está classificado como 20W (9V ⎓ 2.22A). Ligar o HomePod mini à corrente utilizando o adaptador que o acompanha.

Luz branca intermitente: Desligue o HomePod mini da corrente, espere 15 segundos, depois volte a ligá-lo à tomada. Se a luz branca intermitente continuar, restaure o seu HomePod mini. Se estas etapas não resolverem o seu problema, contacte o apoio da Apple para preparar uma reparação.

Luz vermelha a girar: Está a reiniciar o HomePod mini.

No HomePod de 2018, apesar do ecrã ser menor, as cores correspondem exatamente aos mesmos comportamentos.