TCL apresenta série TCL 60 e novo tablet NXTPAPER

A TCL, pioneira em ecrãs em smartphones, tablets e dispositivos conectados, revelou uma gama abrangente de produtos no MWC 2025. Conheça melhor a série TCL 60, o novo tablet TCL NXTPAPER 11 Plus, entre outras novidades.

Série TCL 60: Oferece conforto ocular e conetividade melhorados

A série TCL 60 foi concebida para satisfazer as exigências dos utilizadores modernos com vários estilos de vida e preferências, centrando-se no conforto ocular, na conetividade e na produtividade.

A série apresenta cinco novos smartphones, destacando o TCL 60 SE NXTPAPER 5G. Estes modelos apresentam a inovadora tecnologia NXTPAPER, que maximiza o conforto ocular ao empregar capacidades de filtragem de luz azul e antirreflexo ao nível do hardware, tornando-os ideais para uma visualização prolongada sem causar cansaço ocular.

O TCL 60 SE NXTPAPER 5G foi concebido para transformar a experiência de leitura móvel e inclui funcionalidades como ferramentas baseadas em IA para produtividade e criação de conteúdos.

Além disso, o TCL 60R 5G e o TCL 60 5G, bem como o TCL 60 SE e o TCL 605, foram concebidos para suportar diferentes requisitos dos utilizadores com capacidades de elevado desempenho e uma longa duração da bateria. Estes modelos demonstram a dedicação da TCL à inovação e ao fornecimento de dispositivos duradouros e de elevada qualidade que satisfazem as diversas preferências dos consumidores.

NXTPAPER 11 Plus: Revolucionando a experiência de leitura e escrita digital

A TCL apresentou o NXTPAPER 11 Plus, marcando a sua entrada no mercado de tablets integrados com IA. Equipado com a tecnologia de ponta NXTPAPER 4.0 da TCL e a NXTPAPER Key atualizada, o tablet foi concebido para transformar a forma como os utilizadores interagem com os conteúdos digitais.

O NXTPAPER 11 Plus apresenta o avançado Modo de Conforto Ocular Inteligente e o Modo de Conforto Ocular Personalizado, concebidos para otimizar o conforto visual e reduzir a tensão ocular através de definições de ecrã inovadoras que se adaptam a vários cenários e preferências de visualização individuais. Este tablet não só melhora a nitidez e a cor, como também personaliza a experiência de visualização, tornando a interação digital mais confortável.

O TCL NXTPAPER 11 Plus está equipado com ferramentas de produtividade orientadas para a IA que melhoram a comunicação e a criação de conteúdos. Concebido para utilização profissional e pessoal, o TCL NXTPAPER 11 Plus combina um elevado desempenho com um design elegante.

Inclui um ecrã 2.2K de 11,5 polegadas de alta resolução emparelhado com uma taxa de atualização super-rápida de 120 Hz para imagens nítidas e suaves, tudo numa estrutura portátil leve de 490 g. Esta combinação de tecnologia avançada e design centrado no utilizador estabelece um novo padrão para os tablets modernos, redefinindo as expectativas no panorama digital.

Além da série TCL 60 e novo tablet NXTPAPER, a tecnológica anunciou também o LINKPORT IK511 e LINKHUB HH516, liderando o caminho com a tecnologia 5G RedCap e soluções de banda larga aprimoradas por IA. Destaque também para os óculos RayNeo Air 3s AR.

PlayCube: um novo modelo projetor

A introdução do PlayCube marca outra inovação significativa da TCL, combinando praticidade com tecnologia avançada num novo modelo de projetor. O TCL PlayCube está equipado com uma bateria incorporada de 2,5 horas, ideal para entretenimento no interior e no exterior, oferecendo uma flexibilidade sem paralelo.

Dispõe de calibração em tempo real para ajustes de foco e correção da distorção trapezoidal, garantindo uma configuração sem esforço e um funcionamento fácil. Executado na Google TV e certificado pela Google, Netflix e Prime Video, o PlayCube dá acesso a vastas plataformas de streaming para uma experiência de visualização superior. Esta integração de funcionalidades avançadas significa um grande avanço no sentido de tornar a tecnologia sofisticada acessível para utilização quotidiana.