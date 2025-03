MEO já testou com sucesso chamadas e SMS via satélite

O MEO anunciou um marco histórico ao tornar-se o primeiro operador nacional em Portugal a testar com sucesso o envio de SMS e a realização de chamadas de voz através da tecnologia inovadora Satellite Direct-to-Device (D2D).

MEO na vanguarda das inovações tecnológicas

Esta tecnologia permite a conectividade direta entre dispositivos móveis através de satélites, uma solução que pode garantir cobertura em áreas remotas ou de difícil acesso.

Este passo coloca o MEO na vanguarda das inovações tecnológicas, consolidando a sua liderança no setor de telecomunicações e no desenvolvimento de soluções avançadas para a conectividade global.

Os testes foram realizados em parceria com a Lynk Global, numa área remota da Ilha de São Miguel, nos Açores. Utilizando as frequências usadas na rede móvel do MEO, os dispositivos ligaram-se diretamente aos satélites da Lynk, demonstrando com sucesso a realização de chamadas de voz e envio de SMS, utilizando os telemóveis padrão disponíveis no mercado.

Esta demonstração provou que a tecnologia D2D pode atuar como um complemento essencial às redes móveis, assegurando conectividade mesmo em cenários de crise ou desastres naturais que comprometam a infraestrutura terrestre.