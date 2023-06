E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, estivemos ao volante do Hyundai Tucson PHEV 1.6 TGDI, analisámos o smartphone Blackview BV8900, demos conta das primeiras imagens do novo Samsung Galaxy Watch 6, e muito mais.

O Xiaomi 13 Ultra, o mais recente smartphone que resulta da parceria entre a Xiaomi e a Leica chega hoje a Portugal. A Xiaomi e a Leica atingem mais um marco, ao aprimorar ainda mais a lente Summicron para a fotografia mobile.

Batizado de 1994 XD, esta rocha é um dos cinco asteroides que passará a uma distância considerada próxima do planeta nos próximos dias. Segundo a NASA, esta rocha é "potencialmente perigosa" e visita-nos na madrugada desta terça feira. Vai passar relativamente perto, mas longe o suficiente para não configurar perigo para a humanidade.

O mercado das criptomoedas tem vindo a crescer em todo o mundo e Portugal não é exceção. Hoje, fica para a história, o registo de uma estrutura para este mercado. A Mercado Bitcoin Portugal tornou-se a primeira corretora de criptomoedas autorizada pelo Banco de Portugal em 2021. Hoje ganhou uma nova licença.

Com as novas plataformas dedicadas aos motores elétricos, as marcas podem tornar os seus carros mais versáteis. Afinal, a linha de construção aposta no minimalismo, nos materiais leves e na usabilidade extrema. Com isso poderá ser facilitada a inclusão de pessoas com dificuldades motoras neste novo mercado. A Citroën apresentou o Ami for All, um automóvel do futuro que chega para acabar com as limitações.

A Inteligência Artificial continua a ser um tema forte, que reúne as mais diversas opiniões. Uns são a favor, outros demonstram alguns receios, mas no geral é quase unânime que é preciso legislar a Inteligência Artificial. Esta é a primeira lei da União Europeia.

A IIIF150 está a preparar o lançamento do seu smartphone Raptor. Trata-se de um modelo robusto, da categoria dos rugged phones, com características de design inspiradas em peças de luxo.

A BLUETTI anunciou recentemente o lançamento do mais pequeno gerador de energia limpa na Europa e agora o produto BLUETTI AC60&B80 já está disponível para compra, com possibilidade de expansão de armazenamento e ainda 6 anos de garantia dados pelo fabricante.

A área da medicina tem tido avanços muito significativos nos últimos anos. Muito pelo suporte da tecnologia, mas também da forte investigação. Sabia que também na área da medicina se batem Recorde do Guiness? Saiba o que aconteceu.

A União Europeia aprovou na passada quarta-feira novas regras para a conceção, produção e gestão de resíduos de todos os tipos de baterias vendidas na UE. Isso, na prática, promete trazer de volta a possibilidade de trocar facilmente as baterias dos smartphones.

Se ainda não decidiu se deve embarcar numa aventura elétrica ou se convém manter-se no confortável mundo da combustão interna, trazemos uma máquina que oferece o melhor dos dois mundos. Estivemos ao volante do Hyundai Tucson PHEV 1.6 TGDI AT Vanguard MY21, este que é um dos mais potentes da eletrificação da gama. Venha conhecer o SUV híbrido plug-in sul-coreano.

Os smartphones robustos, conhecidos como rugged phones, embora menos práticos, estão preparados para situações adversas e muito específicas. Por essa razão, têm características únicas, como elevada autonomia e câmara térmica. Hoje analisamos um desses casos, o Blackview BV8900.

Num futuro não muito distante, o vibrar dos elementos que nos rodeiam será sinónimo de energia. Não será a energia solar, não será a eólica ou hídrica, será a energia vibracional. Vamos perceber como será isto possível.

A chegada dos carros elétricos tem mostrado que as construtoras automóveis conseguem ainda ser criativas nas suas propostas e no que estão a oferecer aos condutores. A Ford mostrou agora isso mesmo com uma nova patente, que permite ter energia adicional em momentos de maior necessidade.

Os wearables vieram para ficar, sobretudo se falarmos dos relógios inteligentes. Algumas marcas destacam-se neste segmento, como a Apple e a Samsung, já rivais no mercado dos smartphones. Agora foram reveladas online aquelas que serão as primeiras imagens do próximo smartwatch Samsung Galaxy Watch 6. Venha então ver o que a empresa sul-coreana estará a preparar.