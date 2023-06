Foi no início de junho que a Microsoft teve um dos seus últimos problemas com os seus serviços. Estes afetaram o Outlook, o OneDrive e outros e agora sabe-se mais sobre o que realmente aconteceu. A Microsoft revelou que tudo foi baseado num ataque de DDoS de larga escala.

Não é anormal os serviços na Internet terem problemas pontuais e que afetam os utilizadores. Tudo depende da escala e do que as empresas conseguem garantir para se proteger deste tipo de ataques que os hackers e outros agentes maliciosos conseguem gerar.

A Microsoft esteve exposta a um problema destes no início de junho, o que deixou vários dos seus serviços inacessíveis por várias horas. Do que a empresa descreveu, afetou o Outlook na web, o OneDrive e outras propostas da empresa.

We’ve identified downstream impact for Microsoft Teams, SharePoint Online and OneDrive for Business. We’re providing full impact details and updates for those services via MO571683. Updates pertaining to Exchange and Outlook on the web will continue to be provided via EX571516.