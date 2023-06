App de vídeo do Twitter vai chegar em breve às Smart TVs, diz Elon Musk

Depois que comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares, Elon Musk tem gerido a empresa da popular rede social de forma algo polémica, com situações menos boas à mistura. Recentemente, o irreverente executivo disse que estará a chegar para breve uma aplicação de vídeo do Twitter às televisões inteligentes.

Musk diz que a app de vídeo do Twitter vai chegar em breve às Smart TVs

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, Elon Musk referiu neste sábado (17) que em breve haveria uma aplicação de vídeo da rede social Twitter dedicada às televisões inteligentes, também designadas por Smart TVs.

A referência foi indicada no seguimento do tweet do utilizador @S-M Robinson, o qual escreveu que uma app de vídeo da rede social seria necessária, ao qual Musk respondeu que a mesma "estava a chegar".

Portanto, podemos assim assumir que o desenvolvimento e lançamento de uma aplicação de vídeo da plataforma está dentro dos planos da empresa, nomeadamente para também se promover e crecer neste segmento.

Além disso, na passada quinta-feira (15) a nova CEO Linda Yaccarino e Elon Musk realizaram conjuntamente uma apresentação, vista pela Reuters, para os investidores onde revelaram os planos do Twitter em se focar em vídeos, criadores e parcerias comerciais de modo a revitalizar os negócios da empresa. Nessa mesma apresentação, um dos conteúdos referia que o vídeo vertical representava mais de 10% do tempo gasto na rede social do pássaro azul.

A agência adianta também que o ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, lançou um novo programa no início deste mês de junho na rede social designado "Tucker no Twitter". E uma fonte familiarizada com o assunto acrescentou que a plataforma social poderia vender anúncios e patrocínios junto aos vídeos de Carlson e de outros criadores de conteúdo.