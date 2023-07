Meta restaurou conta do Instagram e do Threads que vigia o jato particular de Elon Musk

As provocações entre Elon Musk e Mark Zuckerberg estão mais acesas que nunca. Depois de algumas trocas de acusações, agora a Meta restaurou conta do Instagram e do Threads que vigia a atividade do jato particular de Elon Musk.

Mark Zuckerberg parece querer provocar Elon Musk... com Threads

Esta novela da conta @elonjet já envolveu uma oferta de dinheiro por parte de Musk ao proprietário da conta, já envolveu pedido de um Tesla, de ameaças judiciais e até de palavras mais acesas. Até que a conta foi desligada do Twitter, Facebook, assim como noutras redes sociais.

Contudo, com a explosão de utilizadores a irem para a rede Threads, que atingiu mais de 70 milhões de contas, registadas em cerca de 40 horas após o lançamento do aplicação, alguns "problemas parece estarem de volta. Um desses problemas, é aquele "stalker" que fazia e faz questão de perseguir Elon Musk. Este utilizador, de nick @elonjet, foi mesmo acusado, pelo dono do Twitter de fornecer informações que era "basicamente coordenadas de assassinato".

Com a atividade de novo ativa na rede que quer ser o "Twitter killer", apareceram de novo as coordenadas dos voos do jato privado de Musk. No entanto, a Meta suspendeu temporariamente @elonmusksjet no Instagram e no Threads. Isto de acordo com o criador da conta, Jack Sweeney, que utiliza dados de voo disponíveis ao público para partilhar o paradeiro do jato privado de Musk quase em tempo real.

Sweeney escreveu no Twitter que a Meta já tinha conhecimento da existência da conta no Instagram (as contas Threads estão ligadas ao Instagram por enquanto) e espera que a suspensão tenha sido um erro da parte da empresa. A Meta foi contactada por várias publicações online e um porta-voz referiu que a suspensão das contas foi, de facto, um erro.

Isto foi um erro e não deveria ter acontecido. Já foi corrigido.

Disse o porta-voz da empresa de Mark Zuckerberg.

A conta parece ter chamado a atenção dos moderadores da Meta também na sexta-feira. De acordo com informações, a Meta removeu a conta do Threads "por engano". A empresa restaurou por breves momentos @elonmusksjet antes de suspendê-la novamente antes de trazê-la de volta completamente.

Conforme é sabido, Sweeney costumava publicar as informações de voo do avião no Twitter como @elonjet, o que incomodava Musk muito antes de ele comprar a empresa. A certa altura, Musk ofereceu a Sweeney 5.000 dólares para apagar a conta, mas a oferta foi rejeitada. Uma contraoferta de 50.000 dólares ou um estágio numa das empresas de Musk nunca se concretizou.

Em dezembro, alguns meses depois de Musk ter comprado o Twitter, a empresa suspendeu permanentemente a conta ElonJet. O Twitter atualizou as suas regras de informação privada na mesma altura, limitando os utilizadores a partilhar "informações de localização disponíveis publicamente após um período de tempo razoável, de modo a que o indivíduo já não esteja em risco de sofrer danos físicos".

Sweeney criou uma nova conta no Twitter que mostra a localização do jato de Musk com um atraso de 24 horas, o que era aceitável de acordo com a política alterada. As contas ElonJet noutras plataformas apresentam informações mais atualizadas, incluindo no Facebook, Telegram, Mastodon e Bluesky. Um subreddit também está a seguir o avião.