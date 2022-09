O projeto de Jack Sweeney é simples e seguido por muitos. Este apaixonado pela aviação segue o avisão de Elon Musk e coloca nas suas redes sociais as viagens do homem forte da Tesla. Este é um cenário idêntico para Mark Zuckerberg e outros.

Este estudante da Universidade Central da Florida viu agora a sua conta do Facebook ser bloqueada e a sua página tirada da rede social. Não foi apresentada uma razão, mas é quase obvia a razão para que este tenha sido banido da maior rede social da Internet.

Jack Sweeney ficou conhecido no início do ano depois de ter recusado uma proposta de Elon Musk para eliminar a sua página que segue o avião de Elon Musk. Este processo acabou por lhe dar uma notoriedade grande e uma visibilidade também elevada.

Este seu projeto parece agora estar a causar-lhe novamente alguns problemas, desta vez com o Facebook. A sua página onde partilha informação do avião de Elon Musk foi banida e a conta bloqueada. Do que partilhou no Twitter, apenas é indicado que esta viola os padrões da comunidade.

Esta página servia como um dos canais que Jack Sweeney usava para partilhar a sua informação. Depois do início do processo de compra do Twitter por Elon Musk, não ficou claro como seria o processo de manutenção destas contas, tendo assim diversificado os seus canais, entre eles o Facebook e o Instagram.

O propósito de Jack Sweeney é simples e aparentemente não viola qualquer regra. Este tem vários bots a percorrer informações públicas e a monitorizar o avião de várias figuras públicas, entre elas Elon Musk, Mark Zuckerberg e outros.

Já por diversas vezes foi pedido que eliminasse informação de alguns nomes conhecidos, o que fez a troco de quantias elevadas. No caso de Elon Musk, provavelmente o mais conhecido, esse negócio acabou por não acontecer, tendo sido mantida a monitorização do avião do criador da Tesla e da SpaceX.

Facebook ainda não informou das razões para que esta página tenha sido bloqueada, mas certamente terá a ver com as pessoas visadas. Mark Zuckerberg está presente e isso pode ser o suficiente para que este caso tenha uma atenção especial do Facebook.