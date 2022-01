Elon Musk ofereceu $5.000 a um jovem de 19 anos para apagar uma conta no Twitter

Elon Musk será uma das personalidades que mais interesse deve suscitar naquelas pessoas que levam a vida a vasculhar o que estes magnatas fazem ou para onde se deslocam. Como tal, Musk enviou uma mensagem ao proprietário de uma conta no Twitter que rastreia o seu jato particular, com uma oferta de 5.000 dólares para ele apagar a conta.

Segundo o site Protocol, o jovem fez uma contraproposta, pedindo ao CEO da SpaceX 50.000 dólares para apagar a conta que publicava para onde se deslocava o avião de Elon Musk.

A conta "Elon Musk's Jet" mostra os movimentos do jato particular de Musk, recorrendo a bots que monitorizam dados de tráfego aéreo disponíveis publicamente. De acordo com a informação partilhada, o dono da conta, Jack Sweeney, de 19 anos, recebeu uma mensagem, no outono do ano passado às 00h13, de Musk. Dizia:

Pode apagar isso? É um risco de segurança.

O jovem respondeu:

Sim, eu posso, mas vai-te custar um Model 3... estou a brincar, a menos que?

Referiu o site Protocol.

Claro que na posição do homem forte da Tesla, ou SpaceX, ter a sua vida "seguida" ao detalhe não é muito agradável.

Não gosto da ideia de ser baleado por um maluco.

Disse Musk, segundo o site de informação.

Para tentar resolver a situação e de forma a que ambas as partes ficassem a ganhar, Musk ofereceu 5.000 dólares ao jovem a Sweeney, no decorrer de algum diálogo que terá havido.

Alguma hipótese de aumentar para $50.000? Seria um grande apoio na faculdade e possivelmente permitir-me-ia arranjar um carro talvez até um Model 3.

Respondeu Sweeney, de acordo com o Protocol.

Segundo o que foi referido no site que deu a saber deste diálogo, Musk terá dito que iria pensar no assunto, mas não voltou a entrar em contacto.

Quando Sweeney disse a Musk de onde estava a agregar os dados, Musk respondeu:

O controlo do tráfego aéreo é tão primitivo.

O assunto parece estar ainda por resolver, apesar de o site de informação Protocol ter tido acesso a mais informação. Contudo, este é um assunto de foro da segurança e o CEO da Tesla não quererá de facto ser confrontado com "malucos" que poderão visar o magnata sul-africano.