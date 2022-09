A nova atualização do Windows 11, lançada esta semana, trouxe ao sistema da Microsoft muitas novidades interessantes. A Microsoft tem vindo a mostrar o que tem preparado e lentamente dá a conhecer detalhes do que está a caminho.

Algo que não foi comunicado como novidade é uma medida de segurança extra e até muito útil- Agora, o Windows 11 pode ajudar o utilizador e dar-lhe uma segurança estra. Como o faz? Com um alerta da Microsoft se escrever a password no Notepad.

São pequenas mudanças e melhorias, mas muitas vezes a Microsoft eleva ainda mais as suas propostas no campo da segurança. Tem feito isso no Windows 11, de forma muito discreta, mas muito efetiva e com uma utilidade elevada para os utilizadores.

Isso pode ser agora visto no Windows 11, graças a uma novidade interessante e útil. Passa a existir um alerta no sistema da Microsoft sempre que o utilizador escrever a sua password no Notepad ou em outras apps que sejam identificadas pelo sistema como podendo ser exploradas.

Este alerta não irá bloquear esta utilização, mas quer dar ao utilizador a informação de que poderá estar a colocar-se em perigo no futuro. Por agora, apenas a password do Windows 11 está a ser monitorizada pelo sistema da Microsoft e a disparar um alerta.

Esta funcionalidade não está ainda ativada para os utilizadores, mas pode ser já tornada presente para quem quiser. Basta abrir a app Segurança do Windows e depois escolher do lado esquerdo a opção Controlo de aplicações e browser. Aqui dentro basta escolher a entrada Proteção baseada em reputação e ativar a entrada associada a esta função.

Desse momento em diante, e sempre que escrever a password do Windows 11, o alerta estará presente, só para o recordar o erro que está a cometer. Esta funcionalidade poderá ser usada em várias apps como o Notepad, WordPad, Microsoft Word 2019, Excel 2019, OneNote e Notepad2.

Pode ser apenas um alerta e uma notificação, mas a verdade é que irá dar ao utilizador uma informação útil. É desta forma simples que a Microsoft eleva ainda mais o Windows 11 e o protege do principal elemento de falha, o utilizador.