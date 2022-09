É hora de atualizar o seu PC! Chegou uma nova versão do Windows 11

Com uma evolução constante, o Windows 11 tem trazido novidades e melhorias ao longo do tempo, sempre a tornar este sistema melhor e mais simples de usar. É uma evolução normal e que a Microsoft nos habituou.

Nesta linha, a Microsoft acaba de lançar uma nova versão do Windows 11 em mais de 190 países, incluindo Portugal. Esta é a primeira grande atualização deste sistema operativo que assegura a eficiência do trabalho híbrido. Esta atualização inclui a integração de novas funcionalidades que reforçam e elevam os níveis de segurança, acessibilidade, produtividade e colaboração.

Tornar o seu PC mais intuitivo e seguro

Para assegurar que o conteúdo e a informação estão sempre acessíveis, a nova versão do Windows 11 inclui atualizações no menu Iniciar, pesquisa avançada, definições rápidas, bem como melhorias na cobertura de notícias no painel de Widgets.

Adicionalmente, esta atualização fornece um conjunto de novas ferramentas como a legendagem ao vivo para eventos em direto, permitindo a criação automática de legendas a partir de conteúdos áudio, o acesso de voz (preview), que permite controlar o PC e o texto de autor utilizando a voz, e o Natural Voices for Narrator, que reflete o discurso de forma mais natural para ajudar na leitura ou pesquisa na web.

Além disso, e sendo o Windows 11 a versão mais segura de sempre do Windows, esta atualização irá contar com a introdução da Smart App control, que permite, de forma segura, fazer o download de qualquer aplicação.

Ferramentas para os utilizadores serem mais produtivos

Com melhorias nos layouts do Snap, uma nova funcionalidade Focus, e otimização de desempenho e bateria, esta atualização do Windows 11 irá permitir aos utilizadores serem mais produtivos.

Ao iniciarem uma nova sessão de foco, o Windows irá ativar a função “Não Incomodar”, que silencia as notificações e alertas na barra de tarefas. O foco está também assegurado com a aplicação Relógio, que ativa um temporizador para ajudar o utilizador a gerir melhor o tempo.

Fazer do Windows 11 o melhor lugar para o utilizador estar

A Microsoft aperfeiçoou o Windows Studio Effects, que melhora a qualidade da imagem e áudio, além das novas ferramentas para criadores e atualizações à experiência da Microsoft Store.

Com as videochamadas a tornarem-se uma das ferramentas essenciais, a nova atualização da Microsoft abrange a câmara Windows Studio, Voice Focus para filtrar o ruído de fundo, Background Blur para que apenas o utilizador seja visto, Eye Contact para promover uma melhor colaboração, e Automatic Framing para que a câmara acompanhe os movimentos do utilizador.

À medida que a creator economy continua a crescer, as pessoas produzem mais conteúdo criativo no Windows e, por isso, a Microsoft integrou a ferramenta Clipchamp para tornar a edição de vídeo mais simples.

Por sua vez, atualizações em funcionalidades como o Auto HDR e Variable Refresh Rate em jogos modo windowed permitem otimizar o desempenho para melhorar a latência e, com o Game Pass integrado diretamente no Windows 11, através da aplicação Xbox, os jogadores podem aceder a centenas de jogos de PC de alta qualidade.

Maior segurança e flexibilidade no local de trabalho

Para satisfazer as necessidades das empresas e colaboradores, a nova versão do Windows fornece camadas de hardware e software integradas. O novo Microsoft Defender SmartScreen identifica e alerta quando introduzem as credenciais do utilizador numa aplicação maliciosa.

Soma-se uma funcionalidade opcional de deteção de presença no Windows Hello for Business, para identificar quando o utilizador se aproxima e bloquear quando se afasta.

A Smart App Control bloqueia aplicações não confiáveis, ficheiros script e macros maliciosos no Windows 11. Esta funcionalidade procura garantir a segurança de uma aplicação em tempo real antes de ser executada. É uma solução para as organizações que ainda não utilizam a modern device management (MDM) como o Microsoft Intune.

Garantir a inovação e o valor do Windows 11

Com esta atualização, a Microsoft pretende melhorar a experiência das atualizações via Windows Update, também ao nível da redução das emissões de carbono, por alterações à configuração de padrão de energia (Sleep e Screen off) quando os PCs estão inativos.

Além da atualização anual, estão planeadas novas funcionalidades, com maior frequência, no Windows 11:

Melhorias no File Explorer: a nova página inicial no File Explorer dá acesso rápido aos ficheiros favoritos e recentes, bem como localiza, facilmente, documentos importantes.

a nova página inicial no File Explorer dá acesso rápido aos ficheiros favoritos e recentes, bem como localiza, facilmente, documentos importantes. Aplicação de Fotos: introdução de uma nova experiência de gestão de fotos que simplifica a consulta e respetiva gestão.

introdução de uma nova experiência de gestão de fotos que simplifica a consulta e respetiva gestão. Ações sugeridas: Copiar números de telefone, datas e obter outras sugestões, como fazer uma chamada via Teams ou Skype ou adicionar um evento na aplicação do Calendário.

Copiar números de telefone, datas e obter outras sugestões, como fazer uma chamada via Teams ou Skype ou adicionar um evento na aplicação do Calendário. Overflow na Barra de Tarefas: A barra de tarefas oferecerá um acesso para um menu overflow que permitirá visualizar todas as aplicações excessivas, num único espaço.

A barra de tarefas oferecerá um acesso para um menu overflow que permitirá visualizar todas as aplicações excessivas, num único espaço. Partilha para mais dispositivos: Explorar e partilhar para mais dispositivos, incluindo desktops, utilizando a partilha nas proximidades.

A disponibilidade da atualização do Windows 11 será imediata e a Microsoft oferece ainda mais informação nesta sua publicação.