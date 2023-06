NASA vigia a aproximação de asteroide “potencialmente perigoso” da Terra

Batizado de 1994 XD, esta rocha é um dos cinco asteroides que passará a uma distância considerada próxima do planeta nos próximos dias. Segundo a NASA, esta rocha é "potencialmente perigosa" e visita-nos na madrugada desta terça feira. Vai passar relativamente perto, mas longe o suficiente para não configurar perigo para a humanidade.

Asteroide que vai passar perto... mas a milhões de quilómetros de nós

Um asteroide do tamanho de um arranha-céus vai passar muito perto da Terra dentro de alguma horas, mas não constituirá uma ameaça real para o nosso planeta. O asteroide em questão é conhecido como Asteroide 1994 XD, descoberto em 1994 pelo grupo Spacewatch do Observatório Kitt Peak, no Arizona. Espera-se que o 1994 XD passe a menos de 3,17 milhões de quilómetros da Terra na madrugada do dia 13 de junho, por volta das 02:00 horas de Portugal continental.

Ora, 3,17 milhões de quilómetros pode não parecer muito perto. E, segundo os dados que conhecemos, é cerca de oito vezes a distância média da Terra à Lua. No entanto, devido ao tamanho do asteroide e ao facto de se aproximar tanto do nosso planeta, a NASA e outros consideram-no um asteroide potencialmente perigoso, especialmente tendo em conta que se estima que esta rocha do tamanho de um arranha-céus mede entre 500 e 800 metros de diâmetro.

Acredita-se que o asteroide do tamanho de um arranha-céus esteja a viajar a cerca de 77.301 quilómetros por hora. Com base em simulações, o asteroide seria capaz de criar um terramoto de magnitude 6,0 se atingisse algum lugar, e deixaria uma cratera de mais de 3 quilómetros de largura no seu rasto. Esta também não é a primeira vez que este asteroide em particular se aproxima da Terra.

Os astrónomos estimam que o asteroide teria passado a menos de 2,5 milhões de quilómetros da Terra em 1904, muito antes da sua descoberta pelos astrónomos modernos. Passou mais tarde em 2012 e espera-se que passe novamente em 2041. No entanto, nessa altura, também não será um perigo para o nosso planeta. Claro que nem todos os asteroides que passam perto da Terra são completamente inofensivos.

Em 2046, os astrónomos esperam que um asteroide passe perto da Terra, com uma probabilidade de 1 em 625 de atingir o nosso planeta. No entanto, esse asteroide é muito mais pequeno do que o asteroide do tamanho de um arranha-céus que vai passar na próxima semana.

Combinando isso com o sucesso da missão DART da NASA no ano passado, esperamos ter algum tipo de defesas para ajudar a mitigar quaisquer riscos potenciais como este.