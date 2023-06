Rolls-Royce pondera trocar as baterias dos seus elétricos por hidrogénio

A Rolls-Royce já está a planear a transição para uma oferta livre de emissões. Com o sucesso do seu primeiro carro elétrico, a fabricante inglesa não descarta a possibilidade de trocar esta tecnologia por outras alternativas não poluentes, como o hidrogénio.

Há umas semanas, para surpresa da própria fabricante, vimos que o primeiro modelo puramente elétrico da Rolls-Royce já contava com uma vasta lista de espera. O novo Rolls-Royce Spectre é o primeiro veículo elétrico da fabricante inglesa e estará equipado com uma das maiores baterias instaladas em qualquer carro de produção, de 120kWh.

Apesar do desempenho esperado para esta máquina elétrica destinada ao mercado de luxo, o CEO da fabricante inglesa, Torsten Müller-Ötvös, revelou que é possível que a Rolls-Royce considere o hidrogénio como combustível alternativo, no futuro.

À Autocar, Torsten Müller-Ötvös explicou que a tecnologia de combustão de hidrogénio poderia adequar-se aos seus grandes e pesados carros. Contudo, por já ter sido testada antes, considera que "não é a maneira mais eficiente de usar o hidrogénio".

Se o hidrogénio for usado no futuro, então, serão as células de combustível. E as células de combustível não são nada diferentes de uma bateria. É apenas a forma como se obtém a energia.