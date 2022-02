E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de todas as novidades no evento Galaxy Unpacked da Samsung, de mais pormenores conhecidos no Xiaomi 12 Ultra, testámos a máquina de cadé Sage the Oracle Touch, e muito mais.

Os cientistas descobriram que a Terra é perseguida desde há 4 mil anos por um asteroide com 1,2 km de diâmetro. Esta grande rocha, batizada de 2020 XL5, foi descoberta pelo telescópio Pan-STARRS, no Havai, em dezembro de 2020. Pela sua posição e características foi definido como sendo um asteroide troiano que acompanha o nosso planeta em volta do Sol.

O 2020 XL5 é um asteroide próximo da Terra (NEAs). Oscila em torno do Ponto de Lagrange Sol-Terra L4, um dos locais dinamicamente estáveis onde a força gravitacional combinada atua através do baricentro do Sol e da Terra.

O Xiaomi 12 Ultra deverá ser apresentado dentro de poucas semanas, sendo março o mês provável para o seu lançamento. Esta peça da tecnologia será absolutamente surpreendente no segmento e já existem algumas informações não oficiais que parecem indicar isso mesmo.

Com o aproximar da data de lançamento, mais novidades vão sendo apresentadas e agora há pormenores sobre a bateria.

Chegou o momento de conhecer de forma oficial os novos Samsung Galaxy S22. Este evento marcará o início de uma fusão perfeita entre a linha Note e a linha S, com o Galaxy S22 Ultra já com S Pen integrada. Além de três novos smartphones, haverá também o lançamento de três novos tablets, pelo menos é o que todos os rumores e teasers da empresa fazem indicar.

Junte-se a nós e venha descobrir a nova família Galaxy.

A tecnologia e eletrónica têm sido fortes aliados da área da saúde. De acordo com informações recentes, três paraplégicos voltaram a andar devido a implantes eletrónicos.

Os homens tinham ficado paraplégicos em acidentes de mota, mas felizmente, graças a uma cirurgia à medula espinhal em que receberam implantes eletrónicos voltaram a andar.

A compra de computadores portáteis ou de simples teclados no mercado externo é cada vez mais habitual. Seja devido a preços mais em conta ou simplesmente por uma razão de exclusividade de produto, o idioma do teclado é algo que, para alguns utilizadores, passa para segundo plano... mas há outros que não abdicam de ter um idioma PT-PT. Para esses, a solução pode passar por colocar autocolantes com o idioma correto.

Assim, testámos passar por esse processo e fazer a conversão de idioma de teclado EN-US para PT-PT. O resultado é ótimo.

A OnePlus vai lançar um novo smartphone na linha Nord, o OnePlus Nord CE 2 5G, e já começou a revelar alguns pormenores, como, aliás, tem vindo a ser prática, não dando espaço a muitos rumores ou fugas de informação.

O smartphone chega a 17 de fevereiro.

Com muitas marcas a prepararem e a lançarem as suas atualizações, a Google resolveu agora trazer uma novidade, o Android 13. Esta será a próxima versão do seu novo sistema operativo, que vai agora ser desenvolvido e preparado.

É ainda a primeira versão, que servirá de base para o que será apresentado no final do verão. Esta mostra já muitas novidades e será desenvolvida nos próximos meses para depois ser lançada para os smartphones.

Quantas vezes não ouve (ou diz) que "antes de qualquer coisa, preciso de um café". Sem dúvida, o café é considerado um alimento com potencial antioxidante, ou seja, promove a renovação celular e a cafeína estimula a nossa atenção. Como tal, a qualquer hora do dia é uma boa altura para visitar a máquina que nos vai dar o néctar, que ajuda a aumentar a eficiência do neuronal no cérebro. Claro, tem é de ser uma máquina e um grão com qualidade. É por isso que hoje damos a conhecer a Sage the Oracle Touch.

Esta não é uma máquina qualquer, estamos perante um equipamento profissional, sofisticado, mas ainda assim simples de usar e que fica bem em qualquer casa ou empresa.

Chama-se cometa Bernardinelli-Bernstein, foi identificado em 2021 e é oficialmente o maior cometa alguma vez observado. Este gigante já foi medido e o seu tamanho ronda os 140 quilómetros de diâmetro.

O cometa recebeu o nome dos seus descobridores, o cosmólogo da Universidade da Pensilvânia Gary Bernstein e o estudioso de pós-doutorado da Universidade de Washington Pedro Bernardinelli, que primeiro avistaram o astro no conjunto de dados Dark Energy Survey.

Com os novos Galaxy S22, a Samsung trouxe também a atualização da sua One UI, agora para a versão 4.1. Esta continua focada em melhorar a usabilidade, ao mesmo tempo que tenta trazer novidades para os utilizadores.

Algo que mudou com esta nova versão da Samsung é a gestão de memória RAM nos smartphones. Esta podia ser aumentada de forma simples, mas pouco flexível. Isso muda agora e dá ao utilizador uma liberdade que sempre foi pedida.