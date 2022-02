Com os novos Galaxy S22, a Samsung trouxe também a atualização da sua One UI, agora para a versão 4.1. Esta continua focada em melhorar a usabilidade, ao mesmo tempo que tenta trazer novidades para os utilizadores.

Algo que mudou com esta nova versão da Samsung é a gestão de memória RAM nos smartphones. Esta podia ser aumentada de forma simples, mas pouco flexível. Isso muda agora e dá ao utilizador uma liberdade que sempre foi pedida.

A Samsung está a melhorar constantemente a sua versão do Android, sempre para a tornar mais interessante. A gigante coreana quer trazer novidades e melhorar as suas opções, sempre de acordo com o que a Google desenvolve para o seu sistema.

Uma das novidades que trouxe na versão anterior, e que a Google não tem, é a possibilidade de gerir a RAM alocada ao sistema operativo. Esta consegue aumentar o que está disponível de forma nativa, recorrendo ao armazenamento que está presente.

Este é um processo simples e que qualquer utilizador pode fazer. Basta ativar uma opção e esta RAM virtual passa a estar disponível para ser usada, sempre com a certeza de que será mais lenta que a disponível diretamente no hardware.

A grande mudança que vem com a One UI 4.1 é a possibilidade desta RAM ser gerida pelo utilizador. Até agora esta era fixa, e estava apenas disponível num valor de 4 GB, havendo apenas a possibilidade de ser ativada ou desativada pelo utilizador.

A partir desta nova versão, e como foi visto no Galaxy S22, a Samsung permite agora que seja ativada 2, 4, 6 e 8 GB de RAM adicional. Com esta liberdade maior, um Galaxy S22 Ultra consegue agora atingir os 20 GB de RAM, de forma muito simples.

Mesmo com uma velocidade de leitura menor, esta é uma ajuda muito importante para a gestão de RAM. Esta aumenta de fora simples e sem qualquer problema para o utilizador, algo que de forma física não seria possível.