Ao longo dos anos o WhatsApp tem-se adaptado aos utilizadores e oferecido as funcionalidades que estes precisam e querem, em especial na interface das chamadas de voz. Assim, e ao longo do tempo, passou de um serviço de mensagens para ser uma verdadeira central de comunicações.

Assim, e para continuidade às melhorias constantes, há mais uma novidade a chegar ao WhatsApp. Desta vez está focada nas chamadas de voz e na interface que usamos, indo mudá-la para ser mais útil e simples de usar por todos.

Mudanças na inteface do WhatsApp

Desde o seu início que o WhatsApp se foca em ser um serviço de mensagens de texto. Estas são mais simples de serem usadas e requerem uma atenção menos dos utilizadores, podendo apenas conversar entre si como e quando querem.

Claro que com o tempo, e em especial durante a pandemia, O WhatsApp evoluiu para ser também uma app mais completa. Alargou e melhorou as chamadas de voz e de vídeo, para facilitar as comunicações e colocar os utilizadores mais próximos.

Chamadas de voz mais úteis e simples

Agora, e para continuar as melhorias, as chamadas de voz do WhatsApp têm uma novidade. Esta está a ser alargada aos utilizadores e traz uma imagem mais moderna e mais compacta, para assim ser mais atrativa e mais simples de usar por todos.

Além desta mudança, o WhatsApp resolveu também mudar um pouco a interface das chamadas de voz em grupo. Esta está diferente, naturalmente que para melhor, e traz agora para os participantes as ondas de voz à medida que a conversa se desenrola.

Novidades agora alargadas a mais utilizadores

Estas eram, na verdade, alterações que já tinham sido detetadas há algum tempo. Na altura até a possibilidade de mudar a imagem de fundo tinha sido revelada, estando agora a ser disponibilizada, ainda que para um grupo muito restrito de utilizadores deste serviço de mensagens.

A ideia do WhatsApp parece ser alargar esta novidade de forma faseada a todos os utilizadores. De forma lenta e controlada, estas novidades vão ser aplicadas a todas as interfaces e depois melhorar ainda mais este serviço de mensagens único.