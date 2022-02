Com o Windows 10, e a versão posterior, a Microsoft tomou um caminho diferente no que toca às atualizações. Estas surgem 2 vezes por ano e trzem sempre novidades, já muito avaliadas e testadas até à exaustão.

Claro que isso leva que a Microsoft tenha de manter prazos menores na manutenção destas versões. Assim, e porque há mais uma a terminar a sua vida útil, a Microsoft alerta para que sejam feitas as necessárias atualizações.

Apesar de ser algo associado apenas ao Android, também o Windows 10 tem um nível muito grade de fragmentação. Aqui o efeito é muito menor, mas ainda assim mantém muitos longe das mais recentes versões, na maior parte das vezes por decisão própria.

As causas são muitas e focam-se muitas vezes nos problemas que vão surgindo e que posteriormente são tratados. Assim, estas máquinas ficam desatualizadas e até expostas a problemas que poderiam ser facilmente resolvidos e até evitados.

Assim, e para impedir que um novo problema seja criado, a Microsoft está a alertar os utilizadores para uma mudança importante. A versão 20H2 do Windows 10 perderá o suporte já no próximo dia 10 de maio de 2022 e os utilizadores das versões abaixo devem fazer a atualização o mais depressa possível.

Windows 10 Home, versão 20H2

Windows 10 Pro, versão 20H2

Windows 10 Pro Education, versão 20H2

Windows 10 Pro para estações de trabalho, versão 20H2

Essas edições não vão receber mais atualizações de segurança após o dia 10 de maio de 2022. Todos os que precisarem de suporte por parte da Microsoft após essa data, vão receber a indicação de que devem atualizar os seus dispositivos para a versão mais recente do Windows 10. Só assim haverá suporte.

Curiosamente, nem todas as versões vão ter este cenário. Segundo a Microsoft, as builds 20H2 das versões Enterprise, Education e IoT Enterprise só vão chegar chegará ao fim do serviço no dia 9 de maio de 2023, ou seja, 1 ano depois das restantes.

Esta é uma notificação importante e que todos devem seguir. Se estão ainda na versão 20H2, devem assim que possível atualizar para uma versão mais recente do Windows 10 ou até mesmo dar o salto para o Windows 11. Só assim estão protegidos e longe de problemas que qualquer falha no sistema da Microsoft possa ter.