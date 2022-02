O caminho da OnePlus e do Oxygen OS pareciam traçados e bem definidos no que toca ao seu futuro. A fusão com a OPPO parece tem vindo a ser anunciada e será óbvia, algo que deverá acontecer num futuro próximo.

Se tudo apontava para algo de diferente já neste campo, tudo parece mudar agora. O Oxygen OS 13, que poderia não surgir, acaba de ser iniciado e a OnePlus está já a tratar dos primeiros passos para o seu desenvolvimento.

Espera-se que em breve o Oxygen OS desapareça e que dê lugar a uma novidade importante. Esta terá presente também parte dos elementos do que a OPPO oferece no ColorOS, presente nos seus smartphones, e será a fusão destas propostas.

Curiosamente, e ao contrário do que seria esperado, a OnePlus assumiu agora um caminho importante para o seu futuro. O Oxygen OS 13 vai ver em breve o seu desenvolvimento iniciado, para mais tarde sair para os utilizadores e para os seus smartphones.

O arranque desta nova versão deu-se agora nos fóruns da marca, com um convite especial aos utilizadores da marca. Com um OEF (Open Ears Forum), a marca quer ouvir os utilizadores e receber informações sobre como poderá melhorar o OxygenOS para o futuro.

Estas opiniões vão assim ser incorporadas nesta nova versão, sendo depois trabalhadas pela OnePlus e pelos seus programadores. A OnePlus quer aproximar as equipas e os utilizadores, colocando-os a comunicar e a falar sobre o que este sistema pode ser.

Estamos ainda muito longe do que será o OxygenOS 13 e de sequer saber o que esta versão trará. O processo inicia-se agora com a recolha de informações essenciais para depois serem passadas aos programadores para depois se materializarem.

Este passo parece ser completamente contraditório ao que se esperava. A OPPO e a OnePlus devem unir os seus sistemas e assim criar uma solução única e aprimorada. Resta saber quando este passo será dados, pelo que agora é o Oxygen OS 13 que vai tomar forma para a OnePlus.