Jovem que planeava “massacre” afinal terá usado o Discord

Já ouviu falar no Discord? Portugal continua a tentar perceber como é que um jovem de 18 anos, a estudar Engenharia Informática, estava a preparar um massacre para atacar Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Inicialmente foi referido que o jovem teria sido denunciado devido a movimentações na Dark Web. No entanto, segundo informações mais recentes, o jovem terá comentado o plano com outro utilizador no Discord.

No Discord, o João utilizava a alcunha “PsychoticNerd#6116” e terá contacto o seu plano a outro utilizador com o nickname Sammy (um utilizador americano). Do que se sabe, terá sido esse utilizador Sammy que alertou o FBI, que por sua vez alertou a PJ. O aviso do utilizador Sammy ao FBI terá acontecido, por e-mail, no dia 4 de fevereiro.

Discord é uma plataforma "normal" de comunicações

O Discord foi criado em 2015 e é uma forma fácil de comunicar por vídeo, voz ou texto com amigos, ou comunidades. Com o Discord podemos criar uma sala de aulas, um grupo de jogadores, uma comunidade artística mundial ou juntar apenas amigos para a conversa. O utilizador pode descobrir comunidades já criadas que vão desde comunidades associadas aos jogos, como música, comunidades para aprender, etc.

Esta plataforma permite também que os utilizadores criem os seus próprios servidores, que estão disponíveis apenas por convite, podendo esse canal ser dividido em sala de conversação.

O Discord está disponível para os mais diversos sistemas e daí a versatilidade ser também um dos pontos fortes. De acordo com a própria empresa, mais de 100 milhões de pessoas usam a plataforma de comunicações.

Para se usar a aplicação, os utilizadores têm de ter pelo menos 13 anos, apesar de não existir um método de verificação. Esta plataforma de comunicações também não oferece nenhum controlo parental.

De referir ainda que esta plataforma esteve para ser comprada pela Microsoft. Segundo o que foi revelado na altura, a Microsoft tinha a intenção de comprar o Discord por um valor que poderia ultrapassar os 10 mil milhões de dólares.