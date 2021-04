Afinal a Microsoft não vai comprar o Discord

A Microsoft está sempre à procura de investimentos e, no que toca a softwares, é das mais ambiciosas. Há uns dias, dissemos-lhe que esta gigante tinha a intenção de comprar o Discord por um valor que poderia ultrapassar os 10 mil milhões de dólares.

Mas ter-se-á afastado o Discord deste negócio milionário?

Recentemente, a Microsoft mostrou interesse em comprar o Discord, mas depois de ambos os lados se manterem calados relativamente ao assunto, algo veio quebrar o silêncio. A empresa anulou completamente a possibilidade de ser vendida.

Discord afasta-se da Microsoft

No caso de estar esquecido, o Discord é uma aplicação de chamadas de voz e vídeo que inicialmente se focava em jogadores e gaming. No entanto, a empresa avançou para outro patamar e já conta com milhões de utilizadores, de todos os tipos e lugares. A criação de um servidor para conversas de voz com amigos e de forma gratuita nunca foi tão fácil.

Desde a sua criação, o Discord tem sido uma plataforma independente. A compra do mesmo gerou várias preocupações por parte dos utilizadores, porque não queriam que as mãos das grandes empresas invadissem espaços sociais privados.

Então, como relatado pela TechCrunch, o negócio está agora cancelado e a compra do Discord não é mais uma realidade. É uma grande surpresa devido ao valor que foi proposto na altura.

Mas porquê recusar uma oferta tão alta?

Existem provas claras de que o Discord é uma plataforma bastante independente e capaz de funcionar sem ajuda de nenhuma grande empresa. O seu valor duplicou no último semestre e está projetado para aumentar ainda mais ao longo de 2021.

Como tal, a empresa acredita que pode atingir níveis mais elevados a trabalhar sozinha. Está ainda a considerar a possibilidade de obter a sua própria Oferta Pública Inicial (IPO), o que significa que abrirá as portas para o público em geral comprar ações da mesma.

Posto isto, se for um utilizador do Discord que aprecia a independência da plataforma, ficará feliz por saber que os ideais da empresa espelham os seus. No entanto, é necessário estar atento, pois muitas empresas tentarão negociar a compra desta enorme aplicação, principalmente devido ao seu notório crescimento.

A empresa afastou-se deste negócio de milhões mas terá muitas outras razões para tal. Teremos de observar o seu crescimento daqui em diante para relatar se esta foi uma boa ou má decisão.