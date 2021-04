Rosa é a primeira SuperLua do ano 2021! Será no dia 27 de abril…

Prepare-se para uma SuperLua! O fenómeno acontecerá já na próxima terça-feira, dia 27 de abril, e será a primeira SuperLua de 2021. Nesse momento a Lua vai-se encontrar simultaneamente em fase de Lua Cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita.

A primeira SuperLua deste ano chama-se Rosa.

Superlua acontecerá às 16h22 de terça-feira

Na próxima terça-feira dia 27 às 04h32 (hora de Lisboa) a Lua estará em fase de Lua Cheia, atingirá o perigeu no mesmo dia às 16h22 (a 357377,973 quilómetros da Terra), e estando os 2 acontecimentos apenas desfasados entre si de 11h50. No dia 27 a Lua nasce às 21h06 no azimute 70º, contado de Sul para Este.

Nessa altura, a Lua vai parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência de SuperLua, mas também porque estando próxima do horizonte vê-se mais ampliada, o que é apenas uma ilusão de ótica, revela o Observatório Astronómico de Lisboa.

A SuperLua encontra-se na constelação de Balança e logo acima ver-se-á o triângulo da primavera formado pelas estrelas: Arcturo, Espiga e Régulo. Marte estará localizado mais acima do lado oeste na constelação de Gémeos, como mostra a figura abaixo. No dia seguinte, dia 28, a Lua nasce às 22h25 e continuará a parecer maior do que o habitual.

Todos os planetas visíveis a olho nu podem ser observados no céu noturno de abril de 2021. Mercúrio será visível ao anoitecer a partir do dia 24 na constelação de Peixes. Vénus será visível ao anoitecer a partir do dia 21 na constelação de Peixes. Marte será visível durante a primeira parte da noite na constelação de Touro e Júpiter será visível ao amanhecer na constelação de Capricórnio.

Saturno será visível ao amanhecer na constelação de Capricórnio. Úrano, estará visível na constelação de Peixes e Neptuno estará visível na constelação de Aquário, onde permanecerá durante todo o resto do ano. Os planetas Úrano e Neptuno terão de ser observados com telescópio, já que nunca são visíveis à vista desarmada.