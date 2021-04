NACON anuncia WRC 10 e RiMs Racing

Os próximos meses da NACON prometem ser bastante acelerados. Pelo menos, tendo em vista os comunicados recentes da companhia que revelam WRC 10 e RiMs Racing.

WRC 10

WRC está de parabéns, e está prestes a fazer um número redondo de aniversários: 50.

E é à medida que o Campeonato Mundial de Rali da FIA se prepara para celebrar essa sua 50ª temporada (em 2022), que a NACON e o estúdio KT Racing apresentam WRC 10.

Esta será a sua última participação no desenvolvimento do videojogo oficial do campeonato, uma vez que a licença foi adquirida pela Codemasters. No entanto, há que terminar em beleza num ano de aniversário. Acreditamos que a NACON e a KT Racing pretenderão fazer um brilharete.

WRC 10 terá como base, o jogo anterior, WRC 9, no qual mais de 200.000 etapas especiais são jogadas diariamente. Os estúdios KT Racing adicionaram uma série de melhorias e novas características a esta edição de aniversário. A ideia é:

Reviver os momentos mais intensos do Campeonato, de 1973 até ao dia de hoje, com WRC 10!

Viajar no tempo

Graças a um modo retrospetivo que o jogo irá apresentar, o jogador poderá participar em 19 eventos históricos que, de certa forma, moldaram a História do WRC. Tratam-se de etapas especiais onde as skills de condução dos jogadores irão ser colocadas à prova, mas de acordo com as condições ocorridas na altura do evento.

Estas etapas incluem o Rally da Acrópole (Grécia) e o Rally de San Remo (Itália), onde se pode pegar em mais de 20 dos carros mais icónicos do WRC: Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota…

Os sistemas físicos do jogo

Tal como aqui vimos, WRC 9 apresentava uma física dos carros e seus comportamentos na estrada bastante boa.

No seu comunicado de apresentação, a KT Racing revelou que nesta edição de aniversário gordo, vão ainda mais longe e fizeram mais melhorias neste sistema, para tentar reproduzir de uma forma ainda mais realista o que é participar numa etapa de Rally.

O controlo das forças aerodinâmicas, o turbo, os sistemas de travagem receberam particular atenção da equipa, assim como os seus comportamentos nos diferentes pisos por onde os carros passam.

Carreira

Como não poderia deixar de ser, todas as etapas da campeonato de 2021 marcarão presença em WRC 10. E isso quer dizer que o modo Carreira, que está de volta, vai possuir todas as emoções desta época.

Ainda no modo Carreira, onde poderemos criar a nossa própria equipa, existirá um editor melhorado que permite a criação de novas estéticas para os nossos carros.

É claro que as restantes 52 equipas oficiais também marcarão presença, naquele que se espera o WRC 10 com o modo Carreira mais completo de sempre.

WRC 10 estará disponível a 2 de setembro de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e mais tarde para Nintendo Switch.

RiMS Racing

Entretanto, a NACON e os RaceWard Studios revelaram também RiMs Racing, um videojogo de motociclismo com um conceito único que combina mecânica e pilotagem.

RiMs Racing apresenta uma ideia nova para os jogos de desporto motorizado sobre duas rodas, pois apresenta o principal foco na componente mecânica das motos.

Dessa forma, o jogo não só mantém uma forte exigência da parte do jogador, na componente de condução mas também, e acima de tudo, na vertente de mecânica. Ou seja, um jogador que se aventure em RiMs Racing terá tanto de saber conduzir uma moto em contexto de corrida, como deve perceber de mecânica também.

Com um sistema inovador de manutenção e gestão da mecânica das motos, o jogador poderá otimizar qualquer parte da sua máquina.

Tal como na realidade (e noutros jogos), o jogador poderá analisar em tempo real, o comportamento da sua moto. Temperatura e pressão dos pneus, estado do disco dos travões, comportamento da suspensão, eletrónica, … todos estes aspetos estarão sob análise de forma a que o jogador adopte as melhores decisões para enfrentar todas as eventualidades de uma corrida.

Peças, peças e … mais peças

Segundo os estúdios da RaceWard Studios, vão existir mais de 500 peças individuais no jogo, para poderem ser instaladas ou melhoradas. É muita peça…

Adicionalmente, vão existir também mais de 200 peças de equipamento oficiais para o nosso piloto.

Tal como na vida real

Segundo os RaceWard Studios, o realismo é um dos aspetos que mais dedicação teve da parte da equipa. Todas as motos e os seus componentes foram desenhadas de forma realista e em coordenação com as próprias marcas. Também os seus comportamentos em estrada, foram programadas para simular os modelos na vida real.

No vídeo acima indicado, pode-se ver a MV Agusta F4 RC.

Relativamente a pistas, poderemos encontrar circuitos como Silverstone, WeatherTech Raceway Laguna Seca, Suzuka Circuit, Nürburgring GP Track, Circuit Paul Ricard… todos recreados de forma o mais aproximada da realidade.

No entanto, quem prefira estrada, também há alternativas. Encontram-se previstas (para já), 5 trajetos diferentes pelas paisagens dos Estados Unidos, Noruega, Austrália, Espanha e Itália.

RiMS Racing será lançado a 19 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch.