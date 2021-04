Model 3 da Tesla atualiza a sua autonomia para 614 quilómetros

Sendo um dos pontos críticos, para já, dos carros elétricos, uma autonomia mais longa poderá ser um trunfo no lançamento de novos modelos ou no aperfeiçoamento dos que já existem. Nesse sentido, a Tesla atualizou a autonomia de um dos modelos Tesla Model 3.

Se antes o modelo tinha um alcance de 580 km, agora, a autonomia passou para os 614 km.

Mais autonomia num dos Model 3

A Tesla atualização a autonomia do seu Model 3 Long Range Dual Motor, na Europa. Até agora, o modelo aguentava 580 km WLTP sem precisar de ser recarregado, todavia, esse número subiu para os 614 km WLTP.

Recorde-se que, no passado, o único modelo da gama Model 3 capaz de ultrapassar os 600 km WLTP era o, então descontinuado, Long Range RWD.

Por sua vez, os modelos Standard Range Plus RWD e Long Range Dual Motor Performance não sofreram alterações na sua autonomia (448 km WLTP e 567 km WLTP, respetivamente).

Model 3 da Tesla como um novo trunfo

Esta atualização da autonomia permitirá à Tesla superar o seu concorrente direto, o BMW i4. Este que foi recentemente apresentado com uma autonomia de 590 km WLTP.

Tendo em conta as várias melhorias introduzidas recentemente no Model 3 – baterias de 82 kWh, modificações no software de gestão do sistema de força, entre outras -, não surpreenderia se, hoje em dia, a versão Long Range RWD fosse capaz de 650 km WLTP.

Contudo, a Tesla tem priorizado as vendas do seu mais rentável modelo, o Long Range Dual Motor, sendo improvável um regresso do Long Range RWD.

Ainda assim, uma autonomia de 614 km WTLP é um grande trunfo que a Tesla acoplou a um dos seus carros elétricos. Em Portugal, o modelo Long Range Dual Motor da Tesla está disponível pelo preço de 57.990 euros.

