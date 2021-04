Pela primeira vez, AMD recorreu a uma empresa da Rússia para fabricar motherboards

A AMD é uma das marcas mais poderosas no que respeita ao mercado de chips, como processadores e placas gráficas. Para além disso, a norte-americana também se dedica a outros segmentos, como as motherboards.

No entanto, pela primeira vez na história, a AMD recorreu a uma empresa russa para o fabrico de 40.000 motherboards da linha B450.

Pela primeira vez na história, a AMD procurou uma empresa da Rússia para fabricar os seus componentes. Neste caso, o negócio está a ser feito com a fabricante Philax para que esta produza então 40.000 motherboards AMD de baixo custo. Todos estes equipamentos serão baseados no chip AMD B450, compatíveis com os processadores Ryzen 5000, 3000 e 2000, com especificações até 128 GB de RAM DDR4 de 3200 MHz, 2 PCIe 3.0 x16 + 1 PCI1 2.0 x1, 4 SATA II e 2 USB 2.0.

Estes serão assim os primeiros produtos da empresa norte-americana fabricados na Rússia, tendo como finalidade entidades governamentais. Estas motherboards encontram-se compatíveis com os requisitos do Ministério da Indústria e Comércio, de forma poderem ser distribuídas a instituições locais.

Para além disso, a Philax tem também planos para futuramente fabricar motherboards para sistemas compactos, como barebones, destinadas a processadores produzidos internamente, como Elbrus e Baikal.

Segundo as informações:

A motherboard é baseada no chipset AMD B450 e os recursos destinam-se a atender às necessidades básicas do utilizador médio. Tem conectores PS/2 para facilitar a integração com sistemas específicos, suporte para ligação COM e também permite a instalação de módulos confiáveis, o que é crucial para organizações governamentais ou estruturas financeiras. Esta motherboard produzida pela Philax é, até agora, o único desenvolvimento russo para processadores AMD. […] A perícia, cujos resultados serão incluídos no SISP, tem término previsto para maio de 2021.

As duas potências esperam ainda produzir, em conjunto, cerca de 50.000 monitores.

