A par de toda a tecnologia que a Tesla coloca nos seus carros elétricos, a marca tem procurado torná-los muito eficientes. Estão entre os modelos que mais quilómetros conseguem realizar com uma única carga e isso atrai os clientes.

Com avaliações constantes, a marca tem procurado manter-se atrativa no que toca à autonomia dos seus carros. Um novo teste realizado pela EPA veio revelar que o modelo de 2021 do Model 3 da Tesla é o carro elétrico mais eficiente que está disponível no mercado.

Tesla e a autonomia dos seus carros

Ao longo dos anos, com os modelos que vão sendo lançados, a Tesla tem conseguido aumentar a autonomia dos seus carros elétricos. O Model 3 tem seguido esse caminho, com pequenas melhorias e com algumas mudanças ao nível do próprio software.

Uma avaliação recente veio confirmar a excelente prestação do Model 3 da Tesla e revelar ainda outra realidade. A EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) avaliou o modelo deste ano e concluiu que o modelo Standard Range Plus é o mais eficiente.

Model 3 volta a ganhar face à concorrência

Este modelo, em concreto, conseguiu ter um consumo misto fixado nos 14,73 kWh por cada 100 quilómetros. Este valor é o melhor de sempre numa utilização combinada já registado por um carro elétrico. Supera a sua homologação do MY2020 (14,85 kWh/100 km), tendo um aumento de 37 km ao MY2019.

Em consumo urbano, este Tesla Model 3 teve um registo de 14 kWh por cada 100 km, o que lhe garante uma autonomia de 446,5 km em cidade. Em estrada aberta, o Model 3 voltou a marcar uma posição e registou um consumo de apenas 15,7 kWh por 100 km. O valor garante uma autonomia de 378 km.

Um elétrico que não para de se destacar

Com valores crescentes ao longo dos anos, a Tesla mostra que consegue evoluir o Model 3 sem alterar muito da sua base. A marca aposta em manter a mesma linha e realizar alterações de forma muito discreta e sem destaques.

Com preço de 50.900 €, este modelo é o mais barato da linha Model 3 da Tesla. A marca garante uma autonomia de 448 km com uma carga completa, um valor muito interessante para o seu motor 238 cv (175 kW) instalado no eixo traseiro, alimentado por uma bateria de iões de lítio com 60 kWh de capacidade, que aceita carga até 150 kW (corrente contínua).