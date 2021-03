A Microsoft tem o hábito de ir ao mercado escolher as empresas que têm os serviços que procura. Já o fez no passado por diversas vezes e agora poderá estar a preparar mais uma compra. Esta terá mais uma vez um valor muito elevado.

Os rumores que surgiram dão como certo que a gigante do software estará a negociar a compra do Discord. Os valores que estarão em cima da mesa devem ultrapassar os 10 mil milhões de dólares.

Microsoft volta a ir ao mercado para comprar

Com um sucesso cada vez maior, o Discord é uma plataforma de comunicação muito popular entre a comunidade gamer. Claro que não se limita a este nicho de mercado e é cada vez mais usado por utilizadores de outras áreas, com o mesmo propósito.

Agora, e segundo várias fontes, a Microsoft estará a negociar a compra do Discord. Quem estará a liderar as negociações é o conhecido Phil Spencer, o responsável máximo da Xbox. Especula-se que o valor em cima da mesa será superior a 10 mil milhões.

Discord é a próxima compra que se pode realizar

Para além da Microsoft, existem também informações que o Discord estará a negociar com outras empresas. Estas têm mostrado o seu interesse elevado e colocam a fasquia alta para a compra. Já no passado a Epic Games e a Amazon revelaram o seu interesse.

Não se sabe ao certo em que ponto estará a negociação com a Microsoft, mas provavelmente demorará a haver uma decisão e o anúncio do acordo. O valor do Discord é elevado e, por isso, o serviço tem uma vantagem no que toca a estas negociações.

Empresas ainda estarão a negociar

Fontes próximas do processo avançaram ainda que caso a negociação não chegue a bom porto, já existe uma alternativa. O Discord poderá facilmente entrar em bolsa, abrindo-se de forma total aos investidores.

Com mais de 140 milhões de utilizadores mensais e 130 milhões de dólares de receitas em 2020, o Discord não é ainda um serviço lucrativo. A entrada da Microsoft poderia mudar este rumo e tornar o serviço integrado na sua estrutura e assim ter um retorno maior.