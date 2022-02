É certo e sabido que a proximidade entra a OnePlus e a OPPO vai mudar muito a posição destas marcas e dos OxygenOS e do ColorOS. Querem aproveitar melhor os recursos disponíveis, evitando estar a repetir processos e funções.

O futuro está traçado e a fusão do OxygenOS e do ColorOS vai ser uma realidade, criando uma solução única. Esse passo parece agora ter sido adiado e só deverá acontecer mais para a frente, provavelmente ainda em 2022.

A decisão não é nova, mas irá mudar completamente os sistemas operativos que a OnePlus e a OPPO usam nos seus smartphones. Sendo as marcas controladas de forma central, é importante otimizar os recursos consumidos em várias áreas, entre elas o Android.

Assim, irá surgir um sistema único e que alimentará todos os smartphones que vierem a ser lançados, independentemente da marca. Desta forma tudo será mais simples, mais unificado e mais eficiente, quer na utilização como nas novas versões e correções.

Apesar de se espera para muito breve, a informação avançada agora, mostra que este passo poderá demorar algum tempo mais. Informação interna desta cadeia de desenvolvimento revelou que ao contrário do esperado, este novo sistema irá chegar mais tarde.

Sem avançar datas concretas ou momentos no tempo, foi revelado que a base desta nova proposta deverá ser o Android 13. Assim, tudo deverá acontecer sempre depois da segunda metade de 2022, não sendo como agora acontece, em que o OxygenOS é desenvolvido em cima do ColorOS, com uma interface diferente.

Este novo sistema será algo completamente diferente e único, obtendo o melhor de cada um dos sistemas. Tanto a OnePlus como a OPPO vão contribuir com ideias, funcionalidades e opções vindas do OxygenOS e do ColorOS.

Este será um movimento importante para ambas as marcas. Vão conseguir otimizar todos os processos e ser mais eficientes, mantendo sempre a sua identidade e distânciamento. Com um nome esperado como H2OOS, em breve vão surgir novidades nesta área.