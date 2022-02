Designer cria conceito de iPhone dobrável inspirado no Galaxy Z Flip 3

No mundo da tecnologia é normal e bastante comum surgirem imagens criadas pelos utilizadores onde estes tentam criar o possível aspeto de alguns produtos que poderão vir a ser lançados.

Um desses exemplos é um iPhone dobrável. E agora há mais um designer que criou um conceito deste potencial equipamento Apple, inspirado no Galaxy Z Flip 3 da Samsung e sem porta lightning.

Criado novo conceito do iPhone dobrável

Algumas marcas, como a Samsung, Huawei e Motorola, já investiram no mercado dos smartphones dobráveis. No entanto as atenções estão viradas para a possibilidade de a Apple também se estrear neste segmento. E são muitas as pistas que indicam que a marca da maçã poderá mesmo criar o seu próprio telefone dobrável.

Como tal, e enquanto nada há em concreto por parte da marca, muitos utilizadores mais talentosos tentam mostrar como poderá ser o aspeto deste equipamento. E foi o que fez o designer Antonio De Rosa ao criar algumas renderizações daquele que ele apelidou de "iPhone Air". Ao analisarmos o conceito conseguimos identificar várias semelhanças com outros dobráveis que entretanto já estão no mercado, nomeadamente o Samsung Galaxy Z Flip 3 da Samsung. Pode ver o aspeto do "iPhone Air" no seguinte vídeo criado pelo designer:

No vídeo podemos ver que o smartphone terá um ecrã dobrável e será ainda resistente à água. É indicado que não tem portas Lightning, o que leva então a entender que a bateria do modelo será apenas carregada através do MagSafe, algo que alguns rumores já referiram.

O designer diz ainda que o dobrável da maçã será alimentado com o processador M1 da marca e estará disponível em quatro cores diferentes: rosa, grafite, verde e dourado.

Podemos ainda ver um conjunto de três câmaras junto a um ecrã menor, que poderá ser usado para selfies. Já a câmara frontal e os sensores de Face ID estarão localizados na zona superior do ecrã interno.

É importante relembrar que esta se trata apenas de uma criação não oficial. No entanto algumas fontes da indústria indicam que o primeiro smartphone dobrável da Apple poderá chegar ainda neste ano de 2022 ou em 2023.