Sendo uma das principais soluções de segurança, o Windows Defender da Microsoft tem de garantir a proteção dos utilizadores. Não pode estar exposto a problemas e nem ter falhas conhecidas e prontas a serem exploradas.

Assim, e porque esta situação acontecia, a Microsoft resolveu tratar de um problema bem identificado. Fê-lo de forma silenciosa e agora deixou de ser possível conhecer e contornar a lista de exclusões que o Windows Defender oferece aos utilizadores.

Um problema já conhecido da Microsoft

O Windows Defender está presente no Windows há já algum tempo e é provavelmente a solução mais usada neste sistema. Com muitas capacidades de proteção, garante aos utilizadores que os seus sistemas ficam livres de problemas.

Um dos problemas mais recentes permitia a qualquer um ver a lista de exclusões deste antivírus. Isto permitia que fossem colocados ali ficheiros potencialmente perigosos e assim conseguir escapar às análises e à proteção aplicada e esperada.

Has Microsoft finally changed the default behavior of Windows Defender?

It seems that exclusions can now only be viewed with Administrator rights (instead of by all users). cc: @GossiTheDog pic.twitter.com/lWFdOMqXsK — CISOwithHoodie (@SecGuru_OTX) February 10, 2022

Windows Defender está assim mais seguro

A Microsoft resolveu agora eliminar esta falha e assim tratar de um problema que tinha no Windows Defender. Tratou desta situação de forma muito silenciosa e sem qualquer alerta aos utilizadores. Esta situação surgiu com a instalação da Patch Tuesday de fevereiro, mas há quem a tenha presente de forma isolada.

O que se vê agora é completamente diferente do que existia antes. Os utilizadores sem permissões deixam de conseguir consultar a lista de exclusões e quais as pastas que ficam fora da análise do Windows Defender, aumentando assim a proteção que a Microsoft oferece.

Yes, confirmed on mine too. After applying the Feb-22 patch the Everyone SID has been removed from the ACL. Tested on Win 10 20H2. — Antonio Cocomazzi (@splinter_code) February 10, 2022

A segurança volta assim ao sistema mais usado

A mensagem agora a quem consulta esta lista é de falta de permissões para isso. Também a própria interface do Windows Defender apresenta essa indicação, mostrando uma mensagem que alerta para a falta de permissões para ver essa página.

Esta é uma excelente mudança que a Microsoft preparou. Resolveu assim um problema de segurança que afetava o Windows Defender e trouxe mais proteção aos utilizadores. Fê-lo de forma silenciosa, provavelmente para que todos aplicassem a mudança e assim estarem protegidos.