A OnePlus vai lançar um novo smarphone na linha Nord, o OnePlus Nord CE 2 5G, e já começou a revelar alguns pormenores, como, aliás, tem vindo a ser prática, não dando espaço a muitos rumores ou fugas de informação.

O smartphone chega a 17 de fevereiro.

OnePlus Nord CE 2 5G está a chegar

A OnePlus começou hoje a divulgar alguns pormenores do seu próximo smartphone da linha Nord, uma linha de produtos mais acessíveis. O anúncio revela que será feita apresentação global do smartphone e não apenas na Índia como já havia sido especulado.

Num curto vídeo partilhado nas redes sociais da empresa são visíveis já alguns pormenores.

Alguns pormenores

O primeiro deles prende-se com a permanência do jack de áudio de 3,5mm, o que é cada vez menos uma opção entre as fabricantes, já que estamos na era do "wireless".

O armazenamento externo também é exaltado, com um cartão microSD de 1TB, o que significa que o utilizador terá ao seu dispor um equipamento onde poderá ter muitos dados armazenados.

O carregamento rápido terá a tecnologia Supervooc por trás, podendo carregar a uma velocidade máxima de 65W, com fio.

Finalmente, é deixado um breve olhar sobre os pormenores de design, revelando uma lateral com acabamento boleado, cantos curvos e vidro traseiro também curvo. O módulo das câmaras ganha também algum destaque nesta versão. Já a câmara frontal, ficará colocada no canto superior esquerdo, a perfurar o ecrã.

Sabe-se que a OnePlus lançará também uma televisão nova, esta sim, só deverá ficar disponível no mercado indiano.