Estados Unidos vão investir $5 mil milhões em carregadores de veículos elétricos

Os Estados Unidos da América estão, em muitas áreas, na vanguarda do conhecimento e do desenvolvimento. Assim sendo, estando a mobilidade elétrica em expansão, não poderão ficar para trás. Por isso, Joe Biden lançou um plano de financiamento no valor de 5 mil milhões de dólares destinado aos carregadores de veículos elétricos.

O país quer liderar a indústria dos elétricos.

De acordo com a CNBC, a administração de Joe Biden lançou, esta semana, um plano que atribuirá 5 mil milhões de dólares aos estados americanos para financiar carregadores de veículos elétricos durante cinco anos. Este investimento faz parte de um outro direcionado para as infraestruturas que inclui 7,5 mil milhões de dólares para a construção de uma rede alargada de estações de carregamento de veículos elétricos, em todo o país.

Este investimento surge a partir de uma vasta agenda do governo dos Estados Unidos dedicada ao combate das alterações climáticas. Por ter considerado os veículos elétricos mais acessíveis do que os automóveis movidos a combustíveis fósseis, a administração de Joe Biden prometeu que metade dos veículos vendidos nos Estados Unidos, até 2030, serão elétricos ou híbridos plug-in.

Estados Unidos empenhados na adoção de elétricos

Embora as vendas de veículos elétricos tenham aumentado nos Estados Unidos da América, o setor dos transportes continua a ser aquele que mais contribui para as emissões de gases com efeito de estufa, representando cerca de um terço das emissões do país por ano.

De acordo com a consultora Alix Partners, até 2030, cerca de 24% dos veículos novos vendidos em todo o mundo serão totalmente elétricos. Neste momento, segundo a CNBC, os Estados Unidos da América são o terceiro maior mercado mundial de veículos elétricos, logo depois da China e da Europa.

Portanto, o National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program permitirá que os estados americanos apresentem planos de construção de infraestruturas para dar resposta à necessidade dos veículos elétricos de agora e do futuro. Aqueles poderão ser apresentados até ao dia 1 de agosto e a Federal Highway Administration aprová-los-á até 30 de setembro.

A China tem liderado a corrida até agora, mas isto está prestes a mudar, porque a América está a construir redes de carregamento público nacionais convenientes, fiáveis e imparciais. Assim, onde quer que se viva, carregar um veículo elétrico será rápido e fácil.

Disse Joe Biden.

Leia também: