Com muitas marcas a prepararem e a lançarem as suas atualizações, a Google resolveu agora trazer uma novidade, o Android 13. Esta será a próxima versão do seu novo sistema operativo, que vai agora ser desenvolvido e preparado.

É ainda a primeira versão, que servirá de base para o que será apresentado no final do verão. Esta mostra já muitas novidades e será desenvolvida nos próximos meses para depois ser lançada para os smartphones.

Ainda estamos muito longe de conhecer tudo o que a Google está a preparar para a nova versão do Android 13. Ainda assim, este é já um sistema completamente funcional e que mostrar o que a gigante das pesquisas elegeu como as suas bases para o futuro.

Com o Android 13 temos já um conjunto de novidades muito interessantes e que podem ser exploradas. Em primeiro lugar contamos com um foco na segurança e na privacidade, onde o utilizador poderá escolher a que imagens cada uma das apps poderá aceder.

Além disso, e para o WiFi, os utilizadores vão poder ter apps que se ligam às redes sem fios e que dispensem a localização do utilizador. Esta é uma permissão que é exigida e que na verdade não é necessária ou muitas vezes usada.

No campo da interface é ainda cedo para ver diferenças face à versão atual. Esta vai continuar a implementar o Material You, mas agora em novas áreas e de formas diferentes, com os ícones das apps a poderem também adaptar-se às cores do sistema.

Algo diferente, e já até falado, tem a ver com os idiomas usados no Android 13. A Google quer permitir que exista uma maior modularidade e vai passar a ter disponível a utilização de idiomas por apps e não apenas o que estiver definido para o sistema.

Os planos de desenvolvimento do Android 13 são muito diferentes da versão anterior. Esta primeira versão Developer Preview será seguida pelo segundo Developer Preview do em março e a primeira beta já em abril. O lançamento final do sistema da Google deverá acontecer agosto, ainda sem uma data exata.

Por agora, o Android 13 pode ser apenas usado nos Pixel da Google ou no emulador deste sistema. Não existe como uma atualização OTA, devendo ser instalado de forma manual. Mais tarde, todas as novas versões, vão chegar de forma automática.

Está lançada a versão base do Android 13 para que a Google comece os seus trabalhos rumo à versão final. Na I/O deste ano vão surgir novidades e certamente muitas mais funcionalidades para este sistema que irá dar continuidade ao que os últimos anos mostraram para este sistema e para os smartphones.