Então Intel? Processadores AMD já detêm 25,6% do mercado

Como já aqui temos falado por várias vezes, a AMD tem surpreendido positivamente nos últimos anos ao trazer equipamentos com muita qualidade, o que acabou por tornar vários utilizadores seus clientes, em detrimento de outras marcas até aqui mais populares.

E no setor dos processadores, a marca norte-americana está a aproximar-se cada vez mais da rival Intel. De acordo com os dados mais recentes, a AMD alcançou um recorde histórico e já detém 25,6% do mercado dos CPUs.

AMD cresce a galope no mercado dos processadores

A AMD tem sido das empresas com uma das mais inteligentes estratégias de negócio. Como tal, a marca de Lisa Su aproveitou perspicazmente todas as falhas e sestas da rival Intel no que se refere ao setor dos processadores, conseguindo assim destacar-se gradualmente ao longo dos anos.

Desta forma, de acordo com os dados revelados pela Mercury Research, no último trimestre do ano de 2021, a marca norte-americana alcançou um recorde histórico na sua participação no mercado dos processadores, com uma quota de 25,6%. Esta percentagem supera assim o recorde conseguido pela AMD em 2006 de 25,3%.

No mesmo período de 2020, a empresa detinha 21,7%, o que significa que cresceu 3,9% numa comparação ano a ano. Por sua vez, a Intel conta com uma participação de 74,4%, um valor 3,9% menor daquele que a empresa de Pat Gelsinger apresentou no mesmo período de 2020.

Os CPUs da empresa têm tido uma expressão significativa em diversos segmentos, destacando-se a integração da sua arquitetura Zen 2 nas consolas PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Para além disso, a marca também lançou em outubro de 2021 a sua nova linha Ryzen 5000 e o Pplware teve oportunidade de testar o modelo AMD Ryzen 5 5600X.

A Mercury Research indica que grande partes destes resultados se devem ao aumento da procura pelas consolas de última geração da Sony e Microsoft, nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado.

Estes resultados acompanham a tendência positiva dos dados financeiros da AMD, que fechou o ano de 2021 com aumento de 68% em receitas e o melhor trimestre da sua história.