XPeng – Carros elétricos chineses expandem a presença na Europa

A XPeng é uma fabricante de carros elétricos chinesa que tem vindo a ganhar expressão, principalmente depois de se começar a movimentar na Europa. A porta de entrada foi a Noruega, mas agora dois novos acordos foram feitos.

A empresa será, sem dúvidas, um importante player no segmento como rival da Tesla.

A XPeng tem vindo a ser falada muito pela forma como se está a expandir pela mundo ocidental. Vemos a fabricante a querer parecer seguir a Tesla não só na construção de carros elétricos com funcionalidades de condução autónoma, mas até em pormenores como o site. No passado, a Tesla chegou mesmo a acusar a marca chinesa de automóveis de roubo do código fonte do Piloto Automático.

Carros elétricos chineses da XPeng expandem a presença na Europa

Colocando estas questões de parte, a Xpeng firmou agora dois contratos importantes com os Países Baixos e com a Suécia. Estas parcerias farão com que a empresa possa ter as suas próprias lojas nestes países da Europa, sendo uma porta muito importante para se expandir no território.

No território holandês, a XPeng terá como parceiro a Emil Frey Nederland NV, que foi contratada para desenvolver a rede de vendas e serviços da fabricante chinesa. Além disso, fará a gestão de todas as lojas da marca no país.

A Emil Frey é uma das maiores empresas de retalho automóvel da Europa, sendo assim um parceiro de extrema relevância para a fabricante chinesa.

Em março deste ano, será aberta a primeira loja em Westfield Mall nos Países Baixos, que funcionará como loja experimental.

Para o mercado sueco, o acordo foi feito com a Bilia, sendo esta a maior revendedora e distribuidora de carros no país.

A nossa jornada global começa na Europa, impulsionada pelo nosso compromisso de aumentar a penetração de veículos elétricos inteligentes. Apoiamos fortemente a estratégia de desenvolvimento de veículos elétricos na Europa e estamos a estabelecer parcerias com players locais de primeira linha para acelerar a poupança energética, redução de emissões e eletrificação na Europa

Referiu He Xiaopeng, Presidente e CEO da XPeng.

Considera a expansão de marcas como a XPeng benéfica para o mercado europeu de carros elétricos?