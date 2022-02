Apesar de ser um gadget muito útil e muito interessante, as AirTags estão desde o início envoltas em polémicas. Ao contrário do que seria esperado, estão a ser usadas para perseguir pessoas e para ter a sua localização.

A Apple está ciente deste problema e tem tentado por tudo encontrar soluções para evitar estes problemas. Para isso anunciou novas mudanças na rede Find My que vai implementar de imediato e assim procurar alguma segurança adicional.

Se por um lado a Apple quer tornar a utilização das AirTags simples, tem a responsabilidade de impedir que estas sejam usadas de forma errada. São bem conhecidos os casos em que estes gadgets são usados para perseguir pessoas ou bens, de forma discreta e anónima.

As novas medidas da Apple aplicam-se em várias áreas do processo de utilização das AirTags. Em primeiro lugar, e durante o processo de configuração, o utilizador receberá uma notificação a explicar que as AirTags ficam associadas à sua conta e que usá-las para perseguir pessoas é crime.

Outra área que terá mudanças são as notificações. A Apple quer corrigir alguns problemas, como o apresentar de mensagens pouco claras e que não ajudam os utilizadores. Além disso, vai implementará uma nova mensagem que informará os utilizadores se uma AirTag estiver a viajar com eles.

Estas novidades estão já a ser implementadas e por isso chegam muito em breve aos utilizadores e às suas AirTags. Além disso, a Apple quer criar ainda mais mecanismos de segurança, que irá implementar mais tarde, durante o ano de 2022.

Estas outras novidades, a serem criadas pela Apple, vão incluir uma nova opção chamada Precision Finding. Esta vai permitir que os utilizadores do iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13 detectem e localizem AirTags indesejados de forma muito mais precisa.

A Apple revelou que trabalha num recurso para alertar sobre a presença de AirTags não desejadas no iOS. Com esta notificações, podem depois tomar as medidas certas para as encontrar. Com estas medidas, procura-se tornar a utilização mais clara e impedir ao máximo que sejam usadas em crimes.