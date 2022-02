Análise: Sage the Oracle Touch, uma máquina de café que conhece os seus desejos

Quantas vezes não ouve (ou diz) que "antes de qualquer coisa, preciso de um café". Sem dúvida, o café é considerado um alimento com potencial antioxidante, ou seja, promove a renovação celular e a cafeína estimula a nossa atenção. Como tal, a qualquer hora do dia é uma boa altura para visitar a máquina que nos vai dar o néctar, que ajuda a aumentar a eficiência do neuronal no cérebro. Claro, tem é de ser uma máquina e um grão com qualidade. É por isso que hoje damos a conhecer a Sage the Oracle Touch.

Esta não é uma máquina qualquer, estamos perante um equipamento profissional, sofisticado, mas ainda assim simples de usar e que fica bem em qualquer casa ou empresa.

Unboxing: máquina de café expresso Sage the Oracle Touch

O unboxing requer duas pessoas. A máquina é muito bem desenhada, elegante, contudo é robusta e produzida com bons materiais. Não temos dúvidas que irá evidenciar-se em qualquer balcão onde seja colocada.

Logo na caixa de transporte vemos a qualidade dos materiais, o embalamento diz-nos de imediato que temos ali uma peça completa para tirar um café da mais alta qualidade.

Uma caixa separada de acessórios é levantada primeiro, e é aqui que encontramos o mini compartimento de moagem (uma inclusão genial), porta-filtro de aço inoxidável completo de 58 mm, cestas de filtro de parede única de uma e duas chávenas, jarro de leite de aço inoxidável de 480 ml, varinha de vapor, kit de limpeza, teste de dureza da água, porta filtro de água e filtro de água.

Cada componente tem o peso e a sensação de alta qualidade.

Junto com este material, existe um manual cheio de instruções práticas. Depois de a ligarmos percebemos que o ecrã sensível ao toque, é também um manual de instruções e de sugestões, além de ser o controlo da máquina.

Retirámos tudo, colocámos cada parte no seu lugar: funil dos grãos devidamente inserido na boca do moínho e café de qualidade para dentro. Está tudo pronto!

Especificações Fabricante : Sage

: Sage Nome da máquina : the Oracle Touch BES990 Oracle Touch Modelo : SES990BSS4EEU1

: the Oracle Touch BES990 Oracle Touch Acessórios incluídos : Mini-cesto para café moído Manípulo de café completo de aço inoxidável de 58 mm Cestos de filtro de parede única para 1 chávena e 2 chávenas Jarra de leite de aço inoxidável de 480 ml Peças sobresselentes do vaporizador Kit de limpeza Tira de teste da dureza da água Suporte do filtro de água e filtro de água

: Capacidade do depósito de grãos de café : 280 gramas

: 280 gramas Capacidade do depósito de água : 2,5 litros

: 2,5 litros Configurações : Operação por ecrã tátil 5 cafés preferidos pré-programados Crie, memorize e designe 8 definições de café personalizáveis Controlo de moagem ajustável Temperatura e textura do leite programável Uma/Duas chávenas de café Água quente

: Dimensões (LxPxA) : 39.2 x 37.3 x 45.4 cm

: 39.2 x 37.3 x 45.4 cm Cores : Aço inoxidável escovado Preto trufa Aço inoxidável preto

: Função de pré-infusão : Aumenta gradualmente a pressão da água para expandir suavemente o café moído e obter uma extração uniforme.

: Aumenta gradualmente a pressão da água para expandir suavemente o café moído e obter uma extração uniforme. Garantia : De reparação: de 2 anos (ou comercial de 3 meses)

: De reparação: de 2 anos (ou comercial de 3 meses) Materiais de construção : Aço inoxidável escovado Caldeira dupla de aço inoxidável

: Moedor de café : integrado Moinho com trituradores cónicos de aço inoxidável integrado

: integrado Moinho com trituradores cónicos de aço inoxidável integrado Potência : 2400 W

: 2400 W Sistema Triplo de Calor : 1. A caldeira a vapor dedicada com troca de calor auxilia à estabilidade térmica. 2. A caldeira do café expresso dedicada com controlo digital da temperatura (PID) fornece temperatura de água precisa. 3. Unidade de extração aquecida - o elemento incorporado controlado via PID mantém a estabilidade térmica.

: Temporizador : O relógio da dose de café expresso apresenta a duração da dose de café como um guia para a consistência da extração.

: O relógio da dose de café expresso apresenta a duração da dose de café como um guia para a consistência da extração. Tensão : 220 - 240 V

: 220 - 240 V Válvula de sobrepressão: Esta caraterística comercial limita a pressão da bomba italiana de 15 bar ao longo da extração, prevenindo sabores amargos na dose de café.

Bebidas predefinidas : Expresso Americano Café Crema Latte Flat White Cappuccino Leite quente

: Peso : 20 quilos

: 20 quilos Preço : 2.599,90 €

: 2.599,90 € Site: Sage the Oracle Touch

É fácil usar a Sage the Oracle Touch

Depois de encher o depósito de grãos de café, o processo é simples. Basta colocar a máquina a aquecer, o que demora um pouco. Em seguida, seleciona-se a bebida pretendida no menu, sendo que a máquina permite que o ajuste da moagem seja feito com o uso de um mostrador. As predefinições são selecionadas automaticamente, a menos que as queiramos alterar, o que é bom para iniciantes.

A máquina moí conforme o filtro que está a ser usado. Isto é, se formos tirar um café só para uma pessoa, ao usar o filtro de dose individual, o grão moído é apenas para aquela medida. Tudo isto é automático, o moínho moí o grão necessário, e antes de dar como concluído, aperta o pó do café. O processo é idêntico com o filtro de café duplo.

O moínho faz o barulho típico de um moínho de café e, claro, pode incomodar se estiver num sítio onde precisa de silêncio, o que normalmente não é o caso, quando estamos a usar uma máquina destas. Depois de inserirmos o punho com o café a extração do expresso deve ocorrer dentro de oito a 12 segundos, e sai em quantidades iguais.

Para quem conhece as suas preferências, a função manual permite a personalização do tempo de extração, temperatura do leite e espuma (além de outros parâmetros). O sistema permite guardar até oito bebidas personalizadas no menu principal. Podemos escolher tudo, desde o nome até ao ícone do latte art no menu principal de bebidas.

Já que falamos na utilização de leite, após a sua utilização, a varinha a vapor limpa automaticamente, mas só o fará quando regressar a uma posição sobre a grelha do vaporizador, o que foi uma boa credencial de segurança. Limpar o exterior com um pano húmido é uma parte importante do processo de limpeza.

O reservatório de água situa-se atrás da máquina e o acesso é fácil. Este reservatório permite que seja ligada uma mangueira para que nunca falte água. A válvula existente no dispositivo controla a quantidade de água a carregar.

Depois, a água é aquecida e pode sair quer em forma de vapor na varinha de vapor, como nos chuveiros da cabeça do grupo aquecida (onde se enrosca o punho com o filtro), assim como pode tirar água quente na boca situada a meio da máquina.

A base serve de reservatório e tem igualmente uma saída, para que possa ligar ao sistema de escoamento.

Então, o que torna a máquina de café expresso semiautomática Sage the Oracle Touch um ótimo complemento para a sua cozinha ou copa?

Prepara um tradicional café expresso autêntico, como se fosse tirado numa máquina tradicional, ao estilo manual já com anos de uso e os vícios todos para tirar um bom café. A máquina tem alguns bons trunfos, como a capacidade de analisar e afinar a textura da moagem, compactação, temperatura da água, pressão, tempo de processamento, tudo depois de escolher que tipo de bebida vai querer tomar.

Na verdade, o ecrã de toque com os vários guias passo a passo são adequados para iniciantes e aficionados de café expresso.

Claro que o preço não está acessível a quem quer uma máquina de café que receba uma pastilha, uma chávena e espere pela água a escorrer por entre um pó condensado numa cápsula.

Este material e acessórios em aço inoxidável de alta qualidade reclama do utilizador a paixão por moer o seu próprio café, saber se o quer mais grosso ou mais fino. Claro, mais fino e à temperatura da água certa, o creme é mais volumoso.

A Sage Appliances promove o café de especialidade - um café diferenciado do ponto de vista da sustentabilidade e qualidade, sensibilizando para os valores do comércio justo, rastreabilidade e práticas de produção que respeitam o meio ambiente -, convidando os portugueses a experimentar a Terceira Geração do café nas suas casas, a partir da sua gama de máquinas de café expresso premium e com base na sua fórmula de 4 elementos-chave:

Dose ideal: para criar um café com muito corpo e sabores ricos e complexos utiliza-se entre 18 e 22 gramas de grãos de café recém moídos

Pressão adequada: pressão constante de 9 bares para um sabor equilibrado Temperatura exata: 93 °C para compensar o sabor do café



Potência de vapor de 130ºC para uma textura de microespuma de leite sedosa e suave.

As máquinas de café da Sage Appliances podem ser adquiridas no site da marca, Fnac, Worten, El Corte Inglés e em algumas roasteries como a Fábrica Coffee Roasters.

Sobre a Sage:

Durante os últimos 80 anos a Sage tem vindo a crescer, tornando-se uma marca global, distribuindo eletrodomésticos em mais de 70 países em todo o mundo. A empresa lançou-se como Sage Appliances na Europa e como Breville no resto do mundo. A Sage melhorou a vida das pessoas através de uma oferta inovadora e um design reflexivo, baseado num profundo conhecimento dos consumidores, o que permite aos utilizadores fazer as coisas mais impressionantes ou mais fáceis do que achavam ser possível na sua própria casa, o que lhes permite dominar cada momento. Para mais informações, visite a página da Sage Appliances.

Em resumo...

Estamos perante uma excelente máquina de café que pode ser um verdadeiro sonho para quem gosta de apreciar um bom café. Um estilo profissional que pode ter em casa ou na empresa. Simples de operar, adapta-se aos gostos e desejos de cada um dos "clientes" podendo facilmente ser operada através de um intuitivo ecrã tátil.

Sim, tem um preço elevado, mas estamos a falar num equipamento de altíssimo recorte técnico, com materiais duradouros e de muita qualidade.

O Pplware agradece à Sage o envio da máquina para análise.

