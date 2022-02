James Webb Space Telescope da NASA tirou a sua primeira fotografia

A NASA lançou o seu James Webb Space Telescope para o espaço no dia 25 de dezembro do ano passado. Além dos dados que já havia enviado para a Terra, o telescópio tirou, agora, a sua primeira fotografia.

A equipa que coordena o telescópio de 10 mil milhões de dólares está “extasiada”.

A NASA deu a conhecer ao mundo a primeira imagem captada pelo James Webb Space Telescope. Na fotografia vê-se a luz de uma estrela, tal como foi refletida por cada um dos segmentos dourados do espelho primário do telescópio. Durante o próximo mês, os engenheiros farão um conjunto de ajustes, por forma a alinhar todos os 18 hexágonos.

A fotografia HD 84406 mostra uma estrela brilhante na constelação da Ursa Maior. Aliás, no céu noturno, ela aparece mesmo à direita da Ursa Maior. A escolha dos cientistas deu-se por não existirem outras estrelas próximas que pudessem perturbar a imagem.

O lançamento do Webb para o espaço foi naturalmente um evento excitante, mas para os cientistas e engenheiros óticos, este é um momento de grande destaque.

Disse Michael McElwain, cientista do projeto do observatório Webb no Goddard Space Flight Center da NASA.

Além disso, revelou que a equipa ficou “extasiada”, uma vez que a imagem representa um marco para um projeto que tem estado em curso há várias décadas.

Terra já conhece o espaço pela lente do James Webb da NASA

Tendo começado a tirar a fotografia no dia 2 de fevereiro, a NASA revelou que o James Webb apontou para 156 posições, durante 25 horas. Os detetores da câmara de infravermelhos captaram um total de 1.560 imagens que foram reunidas num mosaico com cerca de 2 mil milhões de pixels.

Tomar tantos dados logo no primeiro dia exigiu que todas as operações científicas e sistemas de processamento de dados da Webb aqui na Terra funcionassem sem problemas com o observatório no espaço desde o início.

Revelou Marshall Perrin, cientista adjunto do James Webb e astrónomo do Space Telescope Science Institute.

De acordo com Lee Feinberg, gerente do Webb Optical Telescope, para já, cada segmento do espelho primário está a funcionar como o seu próprio telescópio. Contudo, eventualmente, os espelhos serão inclinados de modo a trabalharem em conjunto, como um único espelho. "Identificámos os 18 pontos, e o passo seguinte é fazer um conjunto deles", disse o gerente.

Este espantoso telescópio não só abriu as suas asas, como agora abriu os seus olhos.

Disse Lee Feinberg.

Se tudo correr conforme planeado, o James Webb começará a recolher imagens de qualidade para investigação até ao verão.

