Descoberto asteroide troiano de 1,2 km que segue a Terra na sua órbita ao Sol

Os cientistas descobriram que a Terra é perseguida desde há 4 mil anos por um asteroide com 1,2 km de diâmetro. Esta grande rocha, batizada de 2020 XL5, foi descoberta pelo telescópio Pan-STARRS, no Havai, em dezembro de 2020. Pela sua posição e características foi definido como sendo um asteroide troiano que acompanha o nosso planeta em volta do Sol.

O 2020 XL5 é um asteroide próximo da Terra (NEAs). Oscila em torno do Ponto de Lagrange Sol-Terra L4, um dos locais dinamicamente estáveis onde a força gravitacional combinada atua através do baricentro do Sol e da Terra.

Confirmado novo asteroide troiano da Terra

Depois de descoberto pelo Pan-STARRS, foi através da recolha de dados do telescópio Soar, que está situado nas montanhas dos Andes Chilenos, que os cientistas confirmaram que há um asteroide de 1,2 km de diâmetro que acompanha a Terra na órbita em volta da sua estrela. A sua presença foi detetada num sítio muito particular.

Atualmente, os chamados Pontos de Lagrange, têm sido muito debatidos, depois do Telescópio Espacial James Webb se ter colocado num desses: o L2, que está a 1,5 milhões de km do planeta. São nesses espaços que asteroides como o citado se estabelecem.

É importante frisar que há outros dois pontos similares, o L4 e o L5, que se encontram na órbita da Terra a 60 graus do planeta, um de frente para outro.

Estes lugares funcionam como um tipo de estacionamento natural, no qual a gravidade do Sol e do planeta se contrabalançam, de forma a equilibrar os objetos presentes no local. Isso inclui naves como o James Webb e também asteroides, que, ao serem colocados lá passam a ser chamados de Troianos.

A definição foi dada originalmente para caracterizar rochas presentes nos pontos L4 e L5 do sistema Júpiter-Sol.

2020 XL5 - Um asteroide que vigia a Terra de perto

A descoberta desta rocha foi confirmada num artigo publicado há alguns dias na publicação Nature Communications. Como tal, com esta confirmação fica estabelecida a existência de um segundo asteroide troiano terrestre já descrito.

Estes asteroides/satélites que acompanham planetas, os tais troianos, existem em grande número, 11 mil deles na órbita de Júpiter (a NASA inclusive enviou uma sonda que deve estudá-los ao longo de 12 anos). Neptuno tem 32 asteroides troianos, Marte tem nove e Úrano tem um.

Até agora, os astrónomos só conheciam um asteroide troiano na órbita da Terra: o 2010 TK7, confirmado em 2011. A descoberta de um segundo asteroide deste tipo sugere que talvez existam mais desta classificação algures por aí, mas ainda longe para os podermos encontrar.

Podem causar perigo à Terra?

Não. Estes corpos astronómicos estão presos dentro destes pontos, como tal não há perigo de nenhum deles virem a colidir com a Terra. Claro, os asteroides não vão ficar nestas regiões para sempre. Estima-se que o 2010 TK7 permanecerá no ponto de Lagrange pelos próximos 15 mil anos. Já o 2020 XL5 irá durar 4 mil anos, quando outras forças gravitacionais o tirarem da órbita terrestre.

As observações feitas com o Southern Astrophysical Research Telescope (SOAR), no Chile, mostraram que o 2020 XL5 é um asteroide do tipo C, rico em carbono. Estes asteroides estão entre os objetos mais antigos do Sistema Solar – o que faz deles excelentes alvos de estudo sobre a evolução do Sistema Solar e formação dos planetas.

Além disso, estes asteroides também podem ajudar os astrónomos a encontrar outros troianos na órbita terrestre. Graças à posição e ângulo em relação ao Sol, estes costumam ser difíceis de observar. Os investigadores pretendem estudar a órbita dos dois asteroides conhecidos de modo a desenvolver técnicas para detetar outros.