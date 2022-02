Wow… tem cerca de 140 quilómetros e é oficialmente o maior cometa já observado

Chama-se cometa Bernardinelli-Bernstein, foi identificado em 2021 e é oficialmente o maior cometa alguma vez observado. Este gigante já foi medido e o seu tamanho ronda os 140 quilómetros de diâmetro.

O cometa recebeu o nome dos seus descobridores, o cosmólogo da Universidade da Pensilvânia Gary Bernstein e o estudioso de pós-doutorado da Universidade de Washington Pedro Bernardinelli, que primeiro avistaram o astro no conjunto de dados Dark Energy Survey.

Cometa Bernardinelli-Bernstei: Foi oficializado um novo gigante

O novo registo, reportado no site arXiv pré-impresso e agora aceite para publicação na revista Astronomy and Astrophysics Letters, bate o cometa Hale-Bopp no topo da lista.

De relembrar que o Hale-Bopp foi descoberto em 1995 e tornou-se visível a olho nu em 1996, e tem cerca de 74 quilómetros de largura. Bernardinelli-Bernstein, também conhecido como cometa 2014 UN271, foi agora calculado como tendo 137 km de diâmetro.

As imagens que mostram o cometa datam de 2014, razão pela qual este ano está na designação científica oficial do cometa. Bernardinelli e Berstein notaram o pequeno ponto a mover-se enquanto estudavam as imagens dos anos seguintes.

Na época, o cometa estava muito distante para os investigadores obterem uma boa medida do seu tamanho, embora pudessem dizer que provavelmente era bastante grande.

De onde vem este cometa?

Como muitos outros, este cometa vem da Nuvem de Oort, uma nuvem de pedaços de gelo e rocha que paira na borda do sistema solar. A sua órbita leva até um ano-luz do Sol – e leva 5,5 milhões de anos para ser concluída.

O cometa está atualmente a voar em direção ao interior do sistema solar. O astro ficará mais próximo da Terra em 2031, embora não muito próximo para o podermos vislumbrar melhor, isto é, o cometa permanecerá fora da órbita de Saturno.

A nova investigação foi liderada por Emmanuel Lellouch, astrónomo do Observatoire de Paris, e usou dados do Atacama Large Millimeter Array na América do Sul, obtidos em agosto de 2021, quando o cometa estava a 19,6 UAs de distância.

Uma UA é a distância entre a Terra e o Sol e traduz-se em cerca de 150 milhões de quilómetros.

Os investigadores estudaram a radiação de microondas que sai do volume do cometa. A partir destes comprimentos de onda de luz refletida, a equipa pôde inferir o tamanho do cometa.

Esta é a distância mais longa a que este tipo de medição já foi feita anteriormente, os investigadores escreveram no seu novo artigo.

Um novo marco na categoria dos cometas

Conforme referem os investigadores, é muito interessante e desafiante obter uma medição enquanto este astro ainda está tão distante, porque Bernardinelli-Bernstein irá provavelmente encolher significativamente quando se aproximar da Terra.

À medida que o cometa se aproxima do Sol, a sua cauda de poeira e gás irá expandir-se, e o seu corpo principal irá derreter e encolher.

O 2014 UN271 não será visível a olho nu, mas os cientistas esperam aprender muito sobre os objetos Oort Cloud com o visitante.

