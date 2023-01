E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do serviço ChatGPT, dos novos OnePlus Pad e OnePlus 11 5G, do sistema de posicionamento Galileo, do Samsung Galaxy S23, e muito mais.

A brilhante rocha espacial E3 está prestes a fazer a sua maior aproximação da Terra em 50.000 anos. O C/2022 E3 é um cometa da nuvem de Oort que foi descoberto pela Zwicky Transient Facility em 2 de março de 2022. O cometa atingiu o seu periélio (quando está mais próximo do Sol) no dia 12 de janeiro de 2023, a uma distância de 1,11 UA (166 milhões de km) e a passagem mais próxima da Terra será no dia 1 de fevereiro de 2023, a uma distância de 0,28 UA (42 milhões de km).

O cometa pode ficar mais brilhante do que magnitude 6 e tornar-se visível a olho nu como uma pequena mancha difusa num céu escuro o suficiente, mas poderá ser visto de Portugal apenas com binóculos.

O serviço baseado em inteligência artificial ChatGPT está a ganhar elevada popularidade e, não sendo único no segmento de escrita de textos de forma automática, é o que mais se tem destacado junto dos entusiastas da tecnologia. Aliás, hoje é mesmo uma ferramenta temida e já proibida por algumas entidades.

O ChatGPT é um serviço da OpenAI, empresa que acaba de receber um investimento milionário por parte da Microsoft.

À medida que aumenta a tensão geopolítica entre a China e os Estados Unidos, o país asiático tem tentado encontrar soluções, nomeadamente no setor tecnológico, como forma de conseguir contornar as várias sanções e bloqueios no acesso aos chips eletrónicos.

Neste sentido, a Loongson já é um nome que começa a ter alguma popularidade e visibilidade nas notícias do ramo. E, recentemente, a empresa chinesa anunciou a sua estreia no mercado dos SoCs com gráficos integrados com o modelo Loongson LS2K2000.

A “paralisação” do núcleo interno da Terra traz implicações na forma como o nosso planeta funciona. Segundo um estudo apresentado pelos sismólogos Yang e Song, esta alteração poderá significar mudanças nos campos gravitacionais e magnéticos da Terra e trazer consequências geofísicas mais amplas.

O artigo científico foi publicado pela revista "Nature Geoscience", e o resultado foi uma surpresa para os próprios autores. A dupla de investigadores estuda o fenómeno desde 1995.

Notícias sobre icebergues que se têm soltado de plataformas de gelo têm sido comuns nos últimos tempos. Em 2021 informamos aqui que o maior iceberg do mundo se tinha soltado da plataforma de gelo Roone, no noroeste da Antártida.

Noticias recentes revelam que um Icebergue com uma área superior a 15 vezes à de Lisboa "soltou-se" da Antártida.

O estacionamento autónomo foi aprovado para uso comercial no aeroporto de Estugarda e a Bosch e a APCOA estão a expandir e instalar a tecnologia em 15 outros estacionamentos na Alemanha. De Hamburgo a Munique, o trabalho para expandir o sistema de estacionamento SAE Nível 4 baseado em infraestrutura, autónomo e sem condutor está programado para começar ainda este ano.

Mas este é só o início. O lançamento gradual e em grande escala do sistema Bosch está planeado em várias centenas de estacionamentos em todo o mundo.

A indústria dos processadores é liderada pela Intel, que anda no mercado há mais tempo, e também pela AMD. A empresa de Lisa Su tem apostado bastante no segmento dos CPUs domésticos, mas ao nível dos servidores tem contribuido com poderosos equipamentos.

No entanto, de acordo com as últimas informações, a Intel está a preparar-se para criar um mega CPU de 528 núcleos para superar os chips profissionais da rival AMD.

Os vestíveis têm, desde há algum tempo, mostrado ser um aliado muito interessante para o quotidiano. Ora, este penso que lhe mostramos hoje é destinado ao próprio coração e prevê a possibilidade de rastreios cardíacos, em tempo real.

Esta tecnologia poderia ser vantajosa para atletas e para doentes cardíacos, por exemplo.

Os rumores em torno do lançamento do primeiro tablet da OnePlus, começaram a surgir há vários meses, contudo, a fabricante pouco havia falado sobre isso. Agora, na página dedicada ao evento, surge uma imagem clara dos três produtos que serão apresentados no dia 7 de fevereiro.

Um smartphone OnePlus 11 5G, uns earbuds Buds Pro 2 e ainda um OnePlus Pad... o tablet tão aguardado.

Foi em 2016 que entrou em funcionamento o novo sistema europeu de localização por satélite, o Galileo. Este sistema de navegação tinha 18 satélites, mas passou a ter 28 a operar, o que fará deste sistema de navegação por satélite o mais preciso do mundo.

De acordo com as últimas informações, este sistema de posicionamento tem atualmente um nível de precisão de 20 cm.

A poucos dias de conhecem os novos Galaxy S23 da Samsung, há ainda pormenores que vão sendo revelados. Estes mostram como a empresa está a preparar um produto de topo, para lutar num mercado competitivo.

Uma das grandes dúvidas sobre este novo smartphone é o SoC que iria usar. Com as propostas da Samsung da gama Exynos a existirem, teria a Qualcomm espaço para assumir toda a linha do Galaxy S23? Essa dúvida fica agora respondida com o novo "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy".

Após ter sido apresentado e de ter causado muita expectativa, a Sony anunciou finalmente a chegada do seu novo comando sem fios para a PlayStation 5, o DualSense Edge.

Criado tendo em mente o alto desempenho e a personalização, este novo comando da PlayStation 5 permite aos jogadores criarem uma experiência de jogo única e jogarem à sua maneira.