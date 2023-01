Samsung promete “noites épicas” com o Galaxy S23 e já há fotos que o provam

A Samsung vai apresentar três novos smartphones a 1 de fevereiro da linha Galaxy S23. Os rumores e fugas de informação já revelaram muito do que vai ser colocado no mercado, contudo existem pormenores que só com a utilização é que poderão ser conhecidos.

Para promover o lançamento, a Samsung tem lançado alguns teasers em volta das câmaras e fala em algo "épico" que está para chegar, incluindo "noites épicas". O modo noturno será melhorado e começaram a ser divulgadas fotos alegadamente captadas com um S23 Ultra, que mostram não só o novo modo noturno, como o zoom.

Os novos Samsung Galaxy S23 serão, segundo a Samsung, "épicos". Este tem sido o adjetivo mais utilizado pela fabricante nas campanhas promocionais ao lançamento dos novos smartphones, que acontecerá a 1 de fevereiro.

O design, os preços, especificações, modelos... são pormenores praticamente conhecidos, graças a muitas fugas de informação e rumores e as câmaras são um deles que mais curiosidade suscitam, face ao hardware já revelado e pormenores de software.

O modo noturno vai receber grandes melhorias face aos modelos anteriores, levando a Samsung a falar mesmo em "noites épicas" que estão para chegar. Um utilizador do Twitter, Edwards Urbina, tem estado nos últimos dias a partilhar fotografias, supostamente captadas com um Galaxy S23 Ultra e que mostram fotografias no escuro com detalhes impressionantes.

Numa outra partilha, o utilizador partilhou duas fotos com zoom 30x que compara o Samsung Galaxy S23 Ultra com o Pixel 7 Pro, onde se percebem as diferenças entre eles, com maior definição de contornos do modelo da Samsung.

Foram também partilhadas várias fotos captadas com diferentes níveis de zoom (não especificados).

Até ao dia 1 de fevereiro estaremos atentos a mais possíveis informações relevantes sobre os novos Samsung.