Iceberg com um tamanho de 15x de Lisboa “soltou-se” da Antártida

Notícias sobre icebergues que se têm soltado de plataformas de gelo têm sido comuns nos últimos tempos. Em 2021 informamos aqui que o maior iceberg do mundo se tinha soltado da plataforma de gelo Roone, no noroeste da Antártida.

Noticias recentes revelam que um Icebergue com uma área superior a 15 vezes à de Lisboa "soltou-se" da Antártida.

Iceberg segue rumo ao oceano Atlântico...

Um enorme bloco de gelo (iceberg), maior que as ilhas da Madeira e de São Miguel nos Açores juntas, desprendeu-se da Antártida no domingo e deverá agora começar a avançar pelo mar de Wedell rumo ao oceano Atlântico, segundo revela a EuroNews.

O icebergue tem cerca de 1.550 quilómetros quadrados. Do que se sabe, o novo icebergue ainda se mantém junto à plataforma de gelo Brunt, no Polo Sul. S

egundo as previsões, estima-se que este bloco de gelo gigante comece, entretanto a ser movido pelas correntes através do mar de Wedell, numa rota similar à do icebergue A74, que era um pouco mais pequeno (1.200 quilómetros quadrados) quando se separou da Antártida em 2021 e que em junho do ano passado se terá partido em dois.

A rota deste novo bloco de gelo será acompanhada ao longo das próximas semanas para antecipar eventuais ameaças, como aconteceu em dezembro de 2020 com o icebergue A68a.

A denominação destes blocos de gelo faz-se a partir do quadrante antártico em que são vistos originalmente, seguindo-se uma letra sequencial. Se posteriormente a massa de gelo se partir, como por vezes acontece, cada pedaço acrescenta ao nome uma letra sequencial.

Para já este bloco ainda não tem qualquer tipo de denominação, sendo essa uma responsabilidade do US National Ice Center (Centro de Gelo dos Estados Unidos).