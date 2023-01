O planeamento de marketing é uma das principais etapas na gestão estratégica de um negócio, principalmente no início do ano. Na execução, é essencial utilizar as ferramentas e os canais corretos, além de ter como aliada a criatividade, para atrair a atenção de potenciais clientes e despertar o desejo de compra.

O Calendário de Marketing da E-goi está disponível em português e espanhol pode ser integrada com os calendários Google, Mac ou Outlook.

Neste cenário, a E-goi – empresa de automação de marketing omnicanal – lançou este mês a nova edição do Calendário de Marketing e Redes Sociais. Totalmente gratuito, o recurso foi divulgado pela primeira vez há mais de 10 anos, com atualizações anuais, para ajudar empreendedores, empresários, profissionais de marketing e de redes sociais no planeamento para potenciar o crescimento de qualquer negócio.

O Calendário de Marketing reúne cerca de 250 datas estratégicas, sugestões de publicações e informações desenhadas para o ano todo, com integração com os calendários Google, Mac ou Outlook. De acordo com o Head de Marketing da E-goi, Marcelo Caruana, “o recurso é uma fonte de inspiração, que permite poupar tempo precioso na comunicação e marketing das empresas, além de estreitar o relacionamento com o cliente de forma criativa e consistente”.

A nova edição do calendário está disponível em português e espanhol, com datas comerciais mais comuns, como Black Friday, e sugestões para diferentes segmentos de negócio, como e-commerces, imobiliárias e clínicas, por exemplo.

Download: Calendário de Marketing