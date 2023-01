Discos SSD 990 Pro degradam em poucas horas, mas a Samsung não vê problemas

A indústria tecnológica está cada vez mais evoluida, sendo esse um facto que quase ninguém pode contestar. No entanto, essa realidade não evita que alguns equipamentos sofram problemas, que é o que está agora a acontecer com alguns produtos da Samsung.

De acordo com as últimas informações, os discos SSD 990 Pro estão a começar a degradar apenas depois de algumas horas. Contudo, para a empresa sul-coreana não parece haver um problema.

SSD Samsung 990 Pro começam a degradar...

As notícias recentes indicam que os discos SSD Samsung 990 Pro estão a revelar um problema de degradação mais acentuado do que o esperado, sendo que, nalguns modelos, pode ser perdida 1% da sua vida útil em poucas horas.

Para já ainda não são muitos os utilizadores afetados e que se pronunciaram sobre a situação, no entanto com a divulgação deste problema espera-se que mais consumidores identifiquem essa falha na vida útil nos seus equipamentos.

Num caso específico, o utilizador relatou que percebeu as variações de vida útil do seu SSD 990 Pro da Samsung e que as mesmas mostram uma tendência para aumentar de acordo com a ferramenta S.M.A.R.T.. O utilizador indica que, em apenas algumas horas, o disco passou dos 99% de vida útil para os 98%, sendo que após isso a percentagem foi caíndo até aos 95%, sem que o armazenamento incluísse 2 TB de dados.

Assim, o utilizador contactou a linha de atendimento ao cliente da Samsung que, por sua vez, lhe garantiu que o desempenho do seu SSD estava normal e que o padrão de vida do SSD caiu, mas dentro dos parâmetros esperados. Para além disso, foi-lhe informado que se continuasse assim não poderia recorrer à garantia.

Ao gravar apenas 4 TB no SSD, o utilizador viu a vida útil do equipamento cair para 94% e enviou o mesmo à garantia da Samsung. A empresa aceitou o disco e analisou-o, respondendo depois ao cliente que não encontrou nenhum problema no SSD e que, por isso, a garantia não seria ativada.

Já quando recebeu novamente o produto, o utilizador verificou que tudo continuava na mesma. Decidiu depois expor o problema, o que fez com que surgissem outros relatos semelhantes.

Vamos acompanhar este caso e perceber se novos casos são relatados e como reagirá a Samsung às queixas que vão surgindo.