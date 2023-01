Gartner: Fortinet nomeada Líder em Firewalls de Rede

A Fortinet, líder mundial em soluções amplas, integradas e automatizadas de cibersegurança, acaba de ser nomeada Líder no Quadrante Mágico da Gartner® de 2022 para Firewalls de Rede, assinalando a décima terceira vez em que a Fortinet é reconhecida neste Quadrante Mágico.

A Fortinet alcançou a melhor classificação na Ability to Execute, além de ser reconhecida pela sua abrangência de visão no Quadrante Mágico.

As Firewalls de próxima geração FortiGate proporcionam o melhor ROI da indústria, fornecem proteção contra ameaças alimentadas por IA/ML e apoiam a convergência de redes e segurança.

John Maddison, EVP of Products and CMO da Fortinet referiu que...

Nenhuma outra NGFW se aproxima da possibilidade de oferecer o mesmo preço/desempenho, segurança consistente alimentada por IA/ML, tanto para utilizadores on-prem como para utilizadores remotos, que utilizam SASE, bem como funcionalidades de rede nativamente convergentes, tais como SD-WAN e ZTNA. A chave para o sucesso da FortiGate remete para mais de duas décadas de inovação orgânica da nossa tecnologia ASIC e do sistema operativo FortiOS. Acreditamos que foi esta dedicação à inovação que levou ao reconhecimento da Fortinet como líder no Quadrante Mágico™ da Gartner® de 2022 para Firewalls de Rede pela mais elevada Capacidade de Execução

A Fortinet acredita que a sua nomeação como Líder no Quadrante Mágico™ da Gartner® de 2022 para Firewalls de Rede é o resultado da sua capacidade de: