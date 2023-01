Bosch: Estacionamento sem condutor na Alemanha com câmaras produzidas em Ovar

O estacionamento autónomo foi aprovado para uso comercial no aeroporto de Estugarda e a Bosch e a APCOA estão a expandir e instalar a tecnologia em 15 outros estacionamentos na Alemanha. De Hamburgo a Munique, o trabalho para expandir o sistema de estacionamento SAE Nível 4 baseado em infraestrutura, autónomo e sem condutor está programado para começar ainda este ano.

Mas este é só o início. O lançamento gradual e em grande escala do sistema Bosch está planeado em várias centenas de estacionamentos em todo o mundo.

A Alemanha é o primeiro país a receber a tecnologia de estacionamento autónomo projetado pela Bosch, sendo que o seu uso comercial no estacionamento P6 no aeroporto de Estugarda já foi aprovado e irá expandir-se em pelo menos 15 outros estacionamentos por todo o país.

A Bosch e a APCOA estão a planear preparar até quatro vagas por parque para estacionamento autónomo.

Vamos expandir o número de vagas de estacionamento com base no aumento esperado de veículos com estacionamento autónomo. A nossa experiência com pontos de carregamento para veículos elétricos deixa evidente como é importante que o crescimento da infraestrutura acompanhe a tecnologia. Juntamente com nosso parceiro APCOA, estamos a garantir que é isso que acontece com o estacionamento sem condutor

| Afirma Dr. Markus Heyn, membro do conselho de administração da Bosch e presidente do setor de negócios de Soluções de Mobilidade.

Nos próximos anos, o sistema modular da Bosch permitirá que o número de vagas de estacionamento com a tecnologia de infraestrutura seja rapidamente expandido para até 200 vagas de estacionamento em cada um dos 15 locais.

Lançamento no mercado mundial do estacionamento autónomo

O acordo agora assinado entre Bosch e a APCOA é o primeiro passo para um lançamento no mercado mundial. O objetivo é equipar várias centenas de parques em todo o mundo com estacionamento autónomo ao longo dos próximos anos, sendo a Alemanha "apenas o começo"

Esperamos em breve poder implementar gradualmente o estacionamento autónomo noutros países em todo mundo, assim que as leis correspondentes forem aprovadas

|explica Claudia Barthle, responsável global por software e vendas de serviços na divisão Cross-Domain Computing Solutions da Bosch e responsável também pela parceria com a APCOA.

A Alemanha é um dos poucos países que já aprovou a legislação de Nível 4 que cria uma estrutura para sistemas como estacionamento com condução autónoma. Outros países, como a França, estão prestes a seguir o mesmo caminho.

Segundo a Bosch, esta função é especialmente vantajosa em locais onde o tempo é um problema, como aeroportos, salas de concerto, locais de eventos e de feiras. O estacionamento autónomo estará disponível em breve em parques selecionados em cidades como Hamburgo, Berlim, Colónia, Frankfurt e Munique. Outros parques de estacionamento na Europa estão definidos para se seguirem.

Interação inteligente de infraestrutura e tecnologia de veículos

Estacionamento autónomo é o futuro: estão para trás os dias de procura demorada por vagas de estacionamento, manobras cansativas e o risco de toques e riscos nos veículos. O condutor estaciona simplesmente o veículo numa zona de transferência perto da entrada de um parque de estacionamento e usa uma aplicação para iniciar o serviço de estacionamento altamente automatizado e sem condutor.

A base para isso são as câmaras da Bosch, que não apenas identificam vagas de estacionamento, como também monitorizam o corredor principal e a sua envolvente, detetando de forma confiável obstáculos ou pessoas. Se for detetado um obstáculo inesperado, o veículo trava e para completamente com segurança. Somente quando a rota estiver livre, continuará o seu caminho.

Para isso, todos os dados gerados pelas câmaras stereo são introduzidos em computadores de ponta. Algoritmos inteligentes transmitem a manobra de condução a ser feita e, assim, permitem o estacionamento sem condutor – mesmo quando acontece entre andares em rampas estreitas. A característica distintiva desta solução é que a tecnologia inteligente instalada na garagem reduz ao mínimo os requisitos técnicos do veículo, de modo que o serviço de estacionamento autónomo e sem condutor se aplica a todas as classes de veículos.

Graças à plataforma FLOW da APCOA, este serviço não é apenas sem condutor, mas também sem bilhete e sem dinheiro. Os condutores já estão a usar a aplicação para ajudar a aliviar a tarefa do estacionamento, e que disponibiliza a possibilidade de fazer reservas para uma vaga de estacionamento, entrada sem contacto na garagem – e agora, convenientemente, através do reconhecimento da matrícula do veículo -, permitindo o pagamento totalmente autónomo, fatura e saída sem contacto.

O sistema reconhece a viatura ou a matrícula do cliente e as cancelas abrem-se automaticamente, tornando redundante a passagem e a deslocação à máquina.

A APCOA gere aproximadamente 1,8 milhões de lugares de estacionamento individuais em mais de 12.000 locais em 13 países europeus. Ao aumentar a disponibilidade de serviços de estacionamento com altamente automatizados e sem condutor, a mesma quantidade de espaço poderá acomodar até 20% mais veículos no futuro. Além disso, o estacionamento autónomo é especialmente adequado para áreas de estacionamento estreitas, remotas e, portanto, pouco atrativas.

Câmaras de sistema de estacionamento made in Ovar

Uma vez mais, Portugal tem uma palavra a dizer nesta estreia mundial rumo à mobilidade do futuro, com as equipas da Bosch em Ovar a serem responsáveis pela manufaturação das câmaras de vídeo que fazem parte desta infraestrutura inteligente.

Estas câmaras são responsáveis por identificar lugares de estacionamento vazios, monitorizar o corredor de condução e a sua envolvente, assim como detetar obstáculos ou pessoas nesse corredor.

Cerca de duas dezenas pessoas estão envolvidas no projeto, isto reportando apenas a Ovar, com perfis especializados em variadas funções para industrializar o produto, entre os quais gestores de projeto, engenheiros industriais, de processo e de qualidade, e também as equipas de compras (técnicos e qualidade).

Em paralelo, foi ainda necessário desenvolver uma máquina de alinhamento para a câmara, processo para no qual estiveram envolvidos engenheiros mecânicos, óticos e de automação.