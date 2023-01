Novo trailer revelado para Wo Long: Fallen Dynasty

Tal como aqui indicámos, Wo Long: Fallen Dynasty é um titulo de ação a cargo da Team Ninja que se encontra muito próximo da sua data de lançamento.

O jogo, que se encontra a gerar fortes expetativas, recebeu recentemente um novo trailer, dedicado à história por detrás da ação. Venham ver...

Wo Long: Fallen Dynasty, é um RPG de Ação e Fantasia passado numa China repleta de misticismo e fantasia.

A ação decorre em 184 D.C. em plenos finais da Dinastia Han. Aquela que foi uma Era de abundância e prosperidade encontra-se a chegar ao fim e uma ameaça paira sobre o Continente. As terras encontram-se a ser invadidas por demónios e outros seres do Mal, espalhando o terror e a morte.

É neste cenário de caos e desespero que um soldado anónimo da milícia vai lutar pela sobrevivência, não só dele, mas como do futuro da nação.

O desenvolvimento do combate e animações de Wo Long: Fallen Dynasty encontra-se sob a supervisão de Kenji Tanigaki, diretor das séries manga "Rurouni Kenshin". São precisamente estas sequências de ação que estão em foco no trailer agora disponibilizado (ver mais abaixo).

A história do jogo, tal como vimos aqui, acompanha um soldado da milícia que enfrenta uma conspiração em redor de um potente elixir com poderes misteriosos. Ao longo da aventura, o soldado vai ter de enfrentar inúmeros demônios e monstros, mas também irá defrontar senhores da guerra e mentores militares da história bastante conhecidos e famosos que incluem, Liu Bei, Cao Cao, and Sun Jian.

Em combate, o jogador vai ter de dominar o uso de espadas e artes marciais chinesas para enfrentar todas as criaturas mortíferas e soldados inimigos, ao mesmo tempo que tenta despertar o seu verdadeiro poder interior para superar as adversidades.

Terá ainda de dominar o uso das artes mágicas e poderá convocar as Feras Divinas, como Zhuque e Baihu, que são conseguidas através de alianças com outros guerreiros.

Wo Long: Fallen Dynasty será lançado a 3 de Março de 2023 para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, e PC, ficando disponível no Xbox Game Pass (para consola e PC) a partir do dia de lançamento.