Governo: Revisão da carreira de informática vai avançar

As carreiras de informática integram o elenco de carreiras não revistas. No entanto, o Governo deu agora um sinal de mudança que se perspectiva que seja uma boa notícia para muitos.

A revisão da carreira de informático é prioritária para o governo, o que significa que está para breve.

Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, revelou esta sexta-feira que o governo volta a reunir com o sindicatos representativos dos trabalhadores do Estado no dia 31 de janeiro para retomar a revisão das carreiras especiais não revistas e a reforma do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP).

Ainda em janeiro, o governo terá uma reunião com as estruturas sindicais para calendarizar a revisão das carreiras especiais não revistas e será já no dia 31 de janeiro Nas carreiras especiais não revistas a prioridade é para as carreiras do pessoal da Informática pelo efeito transversal que tem nas áreas governativas e dos serviços públicos

O ingresso e acesso nas carreiras de informática obedece ao regime geral de recrutamento e seleção de pessoal aplicável à função pública e às normas estabelecidas neste diploma.

Ainda segundo a ministra, a "criação da carreira de técnico de auxiliar de saúde também é uma prioridade".