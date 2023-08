Baldur’s Gate 3 recebe o primeiro patch que corrige mais de 1.000 bugs

Já aqui falámos sobre o jogo Baldur's Gate 3 que está a ser um verdadeiro sucesso para computador. A criadora Larian Studios está focada em fazer o título crescer ainda mais e, para isso, quer sanar todos os problemas ainda existentes. Nesse sentido, o jogo recebeu agora o seu primeiro patch que corrige mais de 1.000 bugs.

Baldur's Gate 3: patch corrige mais de 1.000 bugs

A Larian Studios lançou o tão aguardado primeiro patch para o jogo Baldur's Gate 3 que corrige mais de 1.000 bugs. E tal acontece depois da empresa ter lançado vários HotFixes que resolveram mais de 500 bugs ou problemas no jogo. Portanto, o título ainda tem várias situações para limar, mas nem isso impediu com que se tornasse num dos mais jogados e vendidos da atualidade, com uma grande percentagem de críticas positivas.

Assim, este patch vai corrigir tantos problemas que não é possível divulgá-los a todos na Steam, pois excede os limites de texto que é possível escrever na plataforma de jogos. Como tal, caso queira ver e analisar as mais de 1.000 melhorias, deverá aceder a essa informação que está divulgada no site oficial do jogo.

Tal como se pode ler na publicação do anúncio deste primeiro patch, a criadora diz que:

Então, o que pode esperar desta atualização? Bem, eliminamos problemas como NPCs que às vezes detetam o jogador quando na verdade não deveriam, itens flutuantes como canecas e jornais que deveriam obedecer às leis da gravidade e a conclusão da cena de romance de Shadowheart não sendo desencadeada para alguns jogadores, entre outros. Com sistemas expansivos surgem muitas incógnitas, por isso a nossa equipa de suporte continua a trabalhar consigo para nos transmitir quaisquer problemas. Não hesite em entrar em contato com mais relatórios. O Patch 1 também corrige alguns bugs visuais e adiciona mais polimento pós-lançamento. Estamos a trazer de volta o Short King Summer com melhor contato de beijo em corridas curtas.

Enquanto esta atualização começa a fazer uma limpeza em grande escala, a Larian Studions já adiantou que chegará um segundo patch em breve, mas este não deverá ter tantas tarefas como o primeiro e espera-se que se foque em adicionar melhorias ao nível do desempenho do jogo.