Expetativas altas para Wo Long: Fallen Dynasty da Team NINJA

A Team NINJA encontra-se a trabalhar no seu próximo projeto, Wo Long: Fallen Dynasty, um RPG de Ação e Fantasia passado numa China repleta de misticismo.

Venham conhecer um pouco mais sobre este jogo em desenvolvimento pela equipa responsável por NioH.

A ação do jogo decorre nos momentos finais da Dinastia Han, numa altura em que o Império se encontra sob grande ameaça. Os demónios infestaram as terras apenas o jogador se encontra entre a destruição total ou a salvação.

Estamos em 184 D.C. e a Dinastia Han encontra-se a terminar e com ela, uma época próspera e de abundância. Com as terras infestadas de demónios sedentos de sangue e caos, um soldado anónimo da milícia luta pela sobrevivência, não só dele, mas como do futuro da nação.

A luta contra estas entidades do submundo será ardente e visceral e, ao seu dispor, este valente soldado contará com várias armas e outras habilidades de combate para enfrentar todas as criaturas mortíferas e soldados inimigos que se apareçam no seu caminho.

Entre as armas à sua disposição, poderá usar desde lanças a espadas duplas entre outras mas terá ainda conhecimento de artes mágicas. Artes mágicas pelas quais irá canalizar o poder das Cinco Fases, permitindo usar ataques elementares, como por exemplo ataques de fogo ou ataques de gelo.

Existirá um sistema de Moral que, ao evoluir, permitirá a aprendizagem de habilidades mágicas ainda mais poderosas. O jogador torna-se mais forte à medida que aumenta o seu rank de Moral. No entanto, os inimigos também possuem um determinado Moral e quando se elimina um inimigo de maior poder, o rank de Moral do jogador também aumenta.

À medida que os nossos ataques (e defesas) são bem sucedidos, vamos aumentando uma barra de Spirit (Espirito). Ao aumentar o nosso Spirit, o Qi armazenado pode ser usado como energia para desencadear ataques poderosos de artes marciais e feitiços mágicos. No entanto, quando a reserva de Spirit se esgotar, ficará exposto e em desvantagem contra inimigos implacáveis.

O jogador poderá ainda invocar as Feras Divinas (Divine Beasts), como Zhuque e Baihu, que são conseguidas através de alianças com outros guerreiros.

Terá ainda um profundo conhecimento de artes marciais chinesas.

Dia 3 de Março de 2023 é o dia em que Wo Long: Fallen Dynasty será lançado para Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, e PC. Pormenor importante, o facto do jogo ficar disponível no dia de lançamento para o Xbox Game Pass (consola e PC).